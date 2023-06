Blinken rencontre (enfin) le chef de la diplomatie chinoise

«Si personne ne s'attend à des avancées majeures tant les sujets de friction sont nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan, l'idée est d'amorcer un dégel diplomatique et de maintenir un dialogue pour gérer de façon responsable la relation sino-américaine»

Le numéro trois du gouvernement américain a notamment souligné «l'importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l'ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d'erreur de calcul».

Entre le ballon-espion, Taïwan, la guerre en Ukraine et d'autres tensions, une rencontre sino-américaine semblait incertaine. Et pourtant, c'est désormais chose faite.

En faisant sauter le barrage, les Russes ont lâché une bombe bactériologique

L'expert en santé publique et épidémiologiste Marcel Tanner explique les risques sanitaires auxquels sont exposés les Ukrainiens après le dynamitage du barrage par l'armée russe.

La destruction du barrage de Kakhovka par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine est une catastrophe monumentale. Pas seulement pour les hommes, mais pour les animaux et la nature aussi. De vastes zones sont encore inondées de part et d'autre du fleuve Dniepr et les forces russes auraient déjà fait sauter un autre barrage, plus petit, sur la rivière Mokri Yaly.