Voici le 250e anniversaire que les Américains auraient pu avoir

Samedi, l'ambiance sera très différente de celle de 1976. Image: Corbis Historical

Cette décision de Trump change le 250e anniversaire des Etats-Unis

En revenant sur les célébrations du 200e anniversaire des Etats-Unis il y a 50 ans, on mesure ce que change la politisation d’une fête nationale par un président. La situation actuelle est toutefois meilleure sur un point.

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L'acteur Ben Stiller aime se souvenir de l’année du jubilé 1976. Le 1er juillet dernier, il a écrit en commentaire sur X:

«C'était tellement cool. Des grand bateaux sur l'Hudson. Des peintures à l'huile de la Statue de la Liberté par Peter Max. Des feux d’artifice, de l'enthousiasme et tout simplement quelque chose de super important pour New York»

C'était la dernière fois où les Etats-Unis avaient pu célébrer un anniversaire avec un chiffre rond.

Tout comme la star, de nombreux Américains gardent ce souvenir de liesse. Ils racontent des méga-fêtes organisées dans tout le pays pour le 200e anniversaire des Etats-Unis. Ils évoquent la parade de navires historiques à New York, suivie, selon eux, par des millions de personnes. Ou encore un concert en plein air de l’orchestre symphonique de Boston, auquel 400 000 personnes ont assisté.

Dans ces souvenirs on trouve évidemment une bonne dose de nostalgie. Les années septante ont été une décennie extrêmement turbulente, y compris aux Etats-Unis. Mais au cœur de l’été 1976, des millions d’Américains avaient, l'espace de quelques heures, oublié leurs soucis du quotidien.

Trump s'est accaparé le jubilé

50 ans plus tard, l’ambiance est tout autre. La plupart des Américains restent fiers de leur pays. Mais même à Washington, où il est traditionnel d’admirer les feux d’artifice du 4 juillet dans le centre-ville, l’enthousiasme est plus mesuré pour cette grande fête du 250e anniversaire qui se tiendra samedi.

L’explication la plus évidente tient à la personnalité du président américain. Donald Trump s'est tout bonnement accaparé les célébrations de cette année. Son gouvernement a mis sur la touche le comité d’organisation bipartisan mis en place par le Congrès, et l’a remplacé par Freedom 250, présenté comme l’organisation centrale du jubilé.

Dominé par des proches de Trump, ce groupe avait d'ambitieux projets. Mais beaucoup de ces idées ont échoué à être mis en pratique. La Great American State Fair, un mélange d’exposition et de fête foraine au centre de Washington, n’a jusqu’ici attiré qu’un nombre décevant de visiteurs.

En 1976, c'était également un républicain qui occupait la Maison-Blanche. Il s’appelait Gerald Ford. Mais Ford a abordé les célébrations du jubilé d’une manière très différente de Donald Trump, même s’il menait alors campagne pour sa réélection.

Gerlad Ford a utilisé les festivités pour rappeler aux citoyens les grands atouts des USA. Les Etats-Unis n'étaient pas un pays parfait, disait-il en substance lors de ses discours. Mais l’ordre constitutionnel permettait à tous les habitants de vivre en liberté et de préserver les «traditions culturelles, ethniques et religieuses» du pays.

Il reste la Coupe du monde

Trump doit également prononcer un discours samedi lors de la grande fête de Washington. Celui-ci est prévu en fin de soirée, car le président veut absolument capter l’attention de tout le pays. Le traditionnel feu d’artifice, qui doit durer 35 minutes avec ses 850 000 fusées, pourrait donc commencer vers 23h, heure locale, si la météo le permet. En journée, les météorologues prévoient des températures ressenties supérieures à 40°C.

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On ne sait pas encore ce que le président dira dans son allocution. Mais en se basant sur ses récents discours lors de diverses célébrations du jubilé, Donald Trump devrait se placer au centre de son récit. Il affirmera que les Etats-Unis ne doivent leur situation actuelle qu’à ses actions. Il défendra également l’idée que les aspects sombres de l’histoire américaine n’ont plus besoin d’être mis en avant.

De nombreux Américains ignoreront probablement cette intervention présidentielle. Les grandes chaînes de télévision ont déjà laissé entendre qu’elles ne diffuseraient pas l’intégralité du discours en direct — préférant montrer les festivités dans d’autres régions du pays.



Peut-être restera-t-il alors du temps pour quelques images de la Coupe du monde de football. Car celle-ci constitue l’événement dominant de cet été de célébrations. On y voit des Américains inconnus et des supporters étrangers se retrouver pour faire la fête en paix. Et se réjouir de la manière dont le pays gère ce grand événement footballistique. Sur ce point au moins, la situation est meilleure qu’en 1976.

Traduit de l'allemand par Joel Espi