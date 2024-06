Les «Dix commandements» imposés dans les écoles de Louisiane

Cette basket vintage est la plus tendance de l'année

La grande organisation américaine de défense des libertés ACLU a aussitôt indiqué qu'elle porterait l'affaire devant la justice. «La loi viole la séparation de l'Eglise et de l'Etat et est clairement anticonstitutionnelle», a-t-elle dit dans un communiqué.

La loi prévoit que les «Dix commandements» soient affichés sur des posters ou dans un cadre suffisamment «large et avec une police adaptée pour être lisibles».

Le gouverneur républicain de Louisiane, Jeff Landry, a promulgué une proposition de loi qui prévoit cet affichage dans toutes les écoles publiques - de la maternelle jusqu'aux universités - financées par l'Etat, et ce à partir de l'année prochaine:

La Louisiane a imposé mercredi l'affichage des «Dix commandements» dans toutes les salles de classe de cet Etat conservateur du sud des Etats-Unis. Une première qui relance le débat sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Los Angeles va interdire l'usage des smartphones à l'école

Le district scolaire de Los Angeles s'est prononcé mardi en faveur d'une interdiction totale de l'usage des smartphones dans les écoles publiques de la ville.

A Los Angeles, qui gère le deuxième plus grand district scolaire du pays, l'administration va devoir élaborer un plan pour empêcher l'usage des téléphones portables et des réseaux sociaux tout au long de la journée. Une décision annoncée au moment même où le gouverneur de Californie, Etat le plus peuplé des Etats-Unis, veut lui bannir l'usage de ces appareils à l'école, pour limiter leur impact sur la santé mentale des élèves.