Miss Univers couronnée, Miss Birmanie en profite pour manifester

L'élection de Miss Univers 2021 a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi en Floride, aux Etats-Unis. La lauréate est Miss Mexique. Mais c'est Miss Birmanie qui a surtout retenu l'attention avec un message politique fort et courageux.

Elle est Mexicaine, elle s'appelle Andrea Meza, elle a 26 ans et elle a gagné le concours Miss Univers 2021 face à 73 autres candidates, dans la nuit de dimanche à lundi. Cependant, c'est une autre Miss qui a fait parler d'elle pendant la cérémonie, elle s'appelle Thuzar Wint Lwin et elle représente la Birmanie. Profitant de son passage sur scène, la candidate a rappelé les massacres qui se passent actuellement dans son pays, tout en brandissant une pancarte «Pray for Myanmar» (prions …