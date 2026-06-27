Anthropic autorisée à relancer son IA Mythos sous conditions

Bloqué par Washington au nom de la sécurité nationale, le modèle le plus puissant d’Anthropic va pouvoir être remis en service pour un cercle restreint d’acteurs américains de la cyberdéfense.

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L’accès international et la version grand public restent pour l’heure suspendus. Keystone

Anthropic a annoncé vendredi avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain pour remettre en service Mythos, son modèle d'intelligence artificielle le plus puissant. Il est réputé capable de déceler des failles informatiques avec une acuité inédite.

Washington l'avait bloqué au nom de la sécurité nationale. La remise en service ne bénéficiera cependant qu'à un cercle restreint de «cyberdéfenseurs et opérateurs d'infrastructures» américains pour l'instant. Anthropic dit vouloir rétablir son accès:

«Aussi vite que possible»

Les partenaires étrangers, notamment des agences de cybersécurité, en restent privés d'accès à ce stade.

Le sort de Fable 5, une version de Mythos pour le grand public bridée sur la cybersécurité et les risques d'attaque biologique et chimique, reste en suspens. L'entreprise, qui a des relations orageuses avec le gouvernement américain depuis des mois, affirme poursuivre les discussions pour «élargir l'accès à Mythos 5 et rendre de nouveau Fable 5 disponible» au grand public.

Failles détectées

Le 12 juin, Washington avait brutalement contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux modèles de pointe, invoquant la sécurité nationale après la détection de failles dans les garde-fous mis en place contre le détournement de l'outil.

Ce retrait forcé d'un modèle de pointe par un gouvernement, une première, avait suscité une vague de critiques et d'interrogations dans le monde, ravivant le débat sur la dépendance technologique de nombreux pays envers les Etats-Unis.

Ce rétablissement sous conditions intervient le jour même où le grand rival d'Anthropic, OpenAI, a lancé son nouveau modèle, GPT-5.6, lui aussi en accès restreint et validé client par client par le gouvernement.

Ces interventions de l'exécutif américain, dans un cadre légal encore flou et controversé, entérinent le tournant pris par le gouvernement Trump, jusqu'ici dominé par les opposants à toute régulation de l'IA, accusée d'être un frein à l'innovation en pleine compétition avec la Chine. (dal/ats/afp)