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Anthropic suspend Fable/Mythos 5 pour raison de sécurité nationale

Anthropic coupe l'accès à sa nouvelle IA sur ordre de Washington

Washington a forcé la désactivation mondiale d'une IA quelques jours après son lancement pour des raisons de sécurité nationale.
13.06.2026, 10:5813.06.2026, 10:58
Trois jours après son lancement, l&#039;IA la plus avancée d&#039;Anthropic a été suspendue dans le monde entier sur ordre du gouvernement américain.
Washington bloque une IA d'Anthropic pour raison de sécurité nationale.Image: Shutterstock

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé vendredi suspendre l'accès à ses deux modèles les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, pour se conformer à une directive du gouvernement américain. Ce dernier invoque la «sécurité nationale».

Trois jours seulement après le lancement commercial de cette IA, Washington a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces modèles pour «tout ressortissant étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis», y compris «les employés étrangers» d'Anthropic, selon le communiqué de l'entreprise.

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Faute de pouvoir trier ses utilisateurs selon leur nationalité, Anthropic, déjà en contentieux avec le gouvernement américain, a annoncé devoir «brutalement désactiver» les deux modèles pour l'ensemble de ses clients afin de se mettre en conformité.

Usage malveillant

L'entreprise rapporte avoir reçu une directive du gouvernement à 17h21 (23h21 en Suisse), «qui ne détaillait pas spécifiquement ses motifs de préoccupation pour la sécurité nationale». Selon le média américain Axios, la directive émane du secrétaire au commerce Howard Lutnick.

Il aurait pris cette décision après avoir appris qu'une société utilisatrice des modèles avait réussi à contourner les garde-fous prévenant théoriquement un usage malveillant. Sollicité par l'AFP, le ministère du commerce n'a pas donné suite dans l'immédiat.

«Nous contestons que la découverte d'un potentiel contournement» des mesures de sécurité autour de Fable 5 «justifie le rappel d'un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes», écrit Anthropic, qui veut voir dans l'affaire «un malentendu».

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«Si ce standard était appliqué à l'ensemble du secteur, nous pensons qu'il mettrait essentiellement à l'arrêt tous les nouveaux déploiements de modèles» d'IA de pointe, ajoute l'entreprise, qui affirme travailler à rétablir l'accès «dès que possible».

Version bridée et version non bridée

Lancée mardi, l'IA Fable 5 est le premier modèle de la classe Mythos, la gamme la plus avancée d'Anthropic que l'entreprise avait dévoilée en avril sans l'ouvrir au public pour des raisons de sécurité. Elle est bridée dans des domaines sensibles comme la cybersécurité et les risques d'attaque biologique et chimique.

Sa version non bridée, Mythos 5, réservée à quelque 200 entreprises, organisations et agences étatiques, est présentée comme capable de détecter et exploiter des failles de sécurité à une vitesse et avec une acuité inédites.

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La question de la sécurité, dont Anthropic a fait un de ses principaux arguments commerciaux, a déjà entraîné la start-up de San Francisco dans un bras de fer avec le gouvernement américain, qui a conduit le Pentagone à rompre ses contrats avec l'entreprise.

Cette suspension intervient alors qu'Anthropic, comme son rival OpenAI, a annoncé en juin avoir déposé son dossier d'introduction en bourse. (jah/ats)

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