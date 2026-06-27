Le Danemark bat son record de chaleur avec 36,6°C
Une température de 36,6°C a été enregistrée samedi au nord d’Odense, établissant un nouveau record depuis le début des mesures en 1874.
L'Institut météorologique danois a annoncé samedi avoir enregistré la température la plus élevée depuis la création des relevés météo.
«Avec 36,6°C au nord d'Odense, nous avons connu la journée la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1874», a déclaré le service météorologique sur X. (tib/ats)
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