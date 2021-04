Nouvelle attaque au Capitole qui réveille le souvenir du 6 janvier

Que s'est-il passé au Capitole en janvier?

Le 6 janvier dernier, environ 10 000 partisans de l'ex-président américain, Donald Trump, se sont massés aux abords du Congrès, où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden. Face à des effectifs de police trop peu nombreux, environ 800 manifestants, avaient réussi à s'introduire dans le Capitole, provoquant le chaos et une polémique sur le manque d'anticipation des forces de sécurité. Cinq personnes - dont un policier - sont mortes lors de ce coup de force, et plus de 270 individus sont poursuivis à des degrés divers pour leur participation à cette attaque.