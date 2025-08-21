La nouvelle colonie sera construite près du quartier arabe al-Eizariya. Keystone

Une nouvelle colonie israélienne va couper la Cisjordanie en deux

Les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à la construction de plus de 3000 logements en Cisjordanie occupée. Ce projet, critiqué notamment par l'UE, l'ONU et la Suisse, est accusé de fragmenter le territoire palestinien pour empêcher une solution à deux Etats.

Israël a approuvé mercredi un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie occupée. Selon ses détracteurs, ce projet couperait ce territoire palestinien en deux et empêcherait la création d'un éventuel Etat palestinien avec une continuité territoriale.

«Je suis heureux d'annoncer qu'il y a une heure à peine, l'administration civile a approuvé la planification pour la construction du quartier E1!» a annoncé dans un communiqué Guy Yifrah, maire de la colonie israélienne de Maalé Adoumim.

La perspective de l'approbation de ce projet emblématique et controversé par un comité technique israélien avait suscité la semaine dernière une levée de boucliers dans le monde.

L'ONU et l'Union européenne avaient appelé Israël à y renoncer. La Suisse avait également «rejeté» des projets qui «violent le droit international, compromettent la solution à deux Etats et alimentent les tensions», avait indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur X.

Palestine «fragmentée»

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne a «condamné dans les termes les plus forts» la décision israélienne qui «compromet les perspectives de mise en oeuvre de la solution à deux Etats (...) en fragmentant l'unité géographique et démographique de l'Etat palestinien».

«Cela ancre la division de la Cisjordanie occupée en zones et cantons isolés, déconnectés géographiquement et ressemblant à de véritables prisons où les déplacements entre eux ne sont possibles qu'à travers des points de contrôle d'occupation, au milieu de la terreur des milices de colons armés disséminées dans toute la Cisjordanie.» L'autorité palestinienne

Le projet «E1», avec «la construction de milliers d'unités de colonies à Jérusalem et dans ses environs, conduit à l'isolement complet» de cette ville «dans toutes les directions par rapport à son environnement palestinien et l'immerge dans d'immenses clusters et villes de colonies reliées à l'intérieur israélien».

L'Autorité y voit un nouveau «crime de colonisation» et une nouvelle étape de «l'annexion progressive de la Cisjordanie». L'accord israélien au projet «nécessite une reconnaissance urgente de l'Etat de Palestine», souligne le ministère palestinien.

Vers une annexion totale?

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, une figure de l'extrême droite, avait appelé jeudi à accélérer sa mise en oeuvre et à annexer la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, en riposte aux annonces de plusieurs pays de leur intention de reconnaître un Etat de Palestine.

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich montre les plans de la nouvelle colonie sur une carte. Keystone

L'ONG Ir Amim, qui travaille sur les droits des Palestiniens, a estimé sur X que l'approbation de «E1 démontre à quel point Israël est déterminé à poursuivre ce que le ministre Smotrich a décrit comme un programme stratégique visant à enterrer la possibilité d'un Etat palestinien et à annexer effectivement la Cisjordanie».

Pour cette ONG, «il s'agit d'un choix délibéré d'Israël pour mettre en oeuvre un régime d'apartheid».

«Si la communauté internationale est sérieuse au sujet de la paix et d'un Etat palestinien, il est urgent de prendre des mesures efficaces pour empêcher Israël d'expulser les Palestiniens dans la zone E1» Ir Amim

Colonies illégales

Hors Jérusalem-est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés d'environ 500 000 Israéliens installés dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international.

La colonisation de ce territoire palestinien s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967. Elle s'est nettement intensifiée sous l'exécutif actuel, particulièrement depuis le début de la guerre à Gaza. Les affrontements, parfois meurtriers, entre populations locales palestiniennes, armée et colons juifs s'y sont multipliés.

Les autorités israéliennes restreignent fortement les déplacements des Palestiniens de Cisjordanie, tributaires de permis pour franchir les points de contrôle et entrer dans Jérusalem-Est ou en Israël. (ats/asi)