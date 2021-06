De plus en plus d'armes nucléaires sont prêtes à être tirées

35 ans après Tchernobyl, la Russie frime avec ses centrales nucléaires

Catastrophe humanitaire, sociale et environnementale, Tchernobyl a eu un impact majeur sur l'industrie nucléaire mondiale, entraînant la sortie du nucléaire, l'élan du mouvement anti-nucléaire en Allemagne, l'arrêt de la construction de nouvelles centrales pour un tiers de siècle aux États-Unis et une perte importante du savoir-faire au Royaume-Uni, un pays à l'origine du développement de l'industrie. Et, bien entendu, Tchernobyl a aussi détruit la réputation de la filière …