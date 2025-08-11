beau temps29°
Décès du candidat présidentiel colombien Miguel Uribe

Un manifestant tient un portrait de Miguel Uribe lors d'une «Marche du silence» à Cali, en Colombie, le 15 juin 2025.Keystone
Le candidat présidentiel colombien Miguel Uribe est mort, deux mois après avoir été grièvement blessé par balle à la tête lors d’une réunion publique à Bogota.
11.08.2025, 16:0511.08.2025, 16:05
Le candidat à la présidence de la Colombie et sénateur Miguel Uribe est décédé après avoir passé deux mois en soins intensifs et subi plusieurs interventions chirurgicales, a annoncé son épouse lundi. Il avait été blessé par balle à la tête lors d'une réunion publique en juin à Bogota.

«Tu seras toujours l'amour de ma vie. Merci pour une vie pleine d'amour», a écrit Claudia Tarazona sur son compte Instagram, ajoutant: «repose en paix (...), je veillerai sur nos enfants».

Colombie: un candidat à la présidence blessé par balles

Miguel Uribe, un conservateur de 39 ans, avait été touché de deux balles à la tête et une balle dans la jambe par un tueur à gages présumé âgé de 15 ans alors qu'il prononçait un discours dans la capitale, le 7 juin.

«Aujourd'hui est un jour triste pour le pays», a déclaré lundi la vice-présidente colombienne, Francia Márquez, dans un message sur le réseau social X:

«La violence ne peut continuer à marquer notre destin. La démocratie ne se construit pas avec des balles ni avec du sang, elle se construit avec respect, avec dialogue.»

Nouvelle hémorragie

Membre du parti Centre démocratique de l'ancien président de droite Alvaro Uribe, avec lequel il n'a pas de lien de parenté, Miguel Uribe avait annoncé en octobre son souhait de se présenter à l'élection présidentielle de mai 2026 pour succéder au président de gauche Gustavo Petro.

La clinique où il avait été hospitalisé avait annoncé samedi que son état était «redevenu critique» à la suite d'une nouvelle hémorragie cérébrale.

Craintes ravivées

Cet attentat avait ravivé les craintes d'un retour de la Colombie à la violence des années 1980 et 1990, lorsque meurtres politiques et attentats étaient monnaie courante.

L'adolescent accusé d'être l'auteur des coups de feu est en détention, ainsi que deux autres personnes suspectées de complicité. Tous ont été inculpés par le parquet pour tentative d'homicide et port illégal d'armes. Aucun n'a reconnu les faits. (jah/ats)

