L'actrice américaine Gena Rowlands est morte

L'Ukraine a obtenu quelque chose de décisif en Russie

La semaine dernière, l'Ukraine a réussi à s'emparer du territoire russe. Depuis, elle parvient à le conserver et même à l'étendre en partie. Markus Reisner, expert militaire, évalue la stratégie de l'Ukraine et les risques qu'elle prend.

Depuis la semaine dernière, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne se déroule plus uniquement sur le territoire ukrainien. Le 6 août, les troupes de Kiev ont pénétré dans la région russe de Koursk. Elles doivent continuer à avancer, à établir des positions fortifiées, à creuser des tranchées. L'objectif est de se préparer à rester le plus longtemps possible en Russie.