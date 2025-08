Entre calme, craintes et spéculations, la décision prochaine de Donald Trump sur la présence des Etats-Unis en Europe fait s'agiter de nombreux diplomates de l'Otan. Image: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Imago, montage watson

L'Otan redoute la disparition de la «glue» américaine

L'Otan s'est habituée à la présence de troupes américaines sur le Vieux Continent, surtout dans le contexte géopolitique tendu avec la Russie. Mais que signifierait un retrait partiel des Américains, comme risque de l'ordonner prochainement Trump?

Max DELANY et Olivier BAUBE, Bruxelles / AFP

Après avoir promis à Donald Trump de dépenser plus pour leur défense, les pays européens de l'Otan guettent désormais son verdict sur la présence américaine en Europe, attendu dans les prochains mois.

Entre risques de léthargie et de crise, l'Otan observe

Le Pentagone doit présenter d'ici à l'automne ses recommandations sur les futurs déploiements de troupes américaines en dehors des Etats-Unis. Il appartiendra ensuite au locataire de la Maison-Blanche d'en décider.

Quelque 85 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Europe. Et les Européens savent que ce chiffre est appelé à baisser. Marta Mucznik, experte de l'International Crisis Group, estime et prévient:

«Il y a toutes les raisons de croire à un retrait des Etats-Unis d'Europe. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais à quelle vitesse»

Les plus optimistes espèrent une baisse étalée dans le temps, d'un maximum de quelque 20 000 hommes, qui ramènerait le niveau des troupes américaines en Europe à celui qui prédominait avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Un diplomate européen à l'Otan se veut pour sa part rassurant:

«Ce ne serait pas la fin du monde»

Il sera toutefois essentiel de mettre «le curseur» au bon endroit, fait valoir un autre diplomate à Bruxelles. Un retrait limité, et les alliés européens, rassurés sur l'engagement américain, risqueraient de sombrer dans la léthargie, selon lui. Trop ample, et les Européens seraient sous le choc et l'Otan en crise, ajoute-t-il.

Les Etats-Unis se veulent rassurants

Les Etats-Unis n'ont rien dit de leurs intentions, mais s'efforcent de rassurer leurs alliés.

«Nous nous sommes mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de surprises ni de lacunes» dans les capacités de défense du continent européen, a assuré l'ambassadeur américain auprès de l'Otan Matthew Whitaker. Un responsable de l'Alliance fait valoir de son côté que:

«L'Otan se coordonne avec Washington et il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir»

Les Etats-Unis cherchent depuis plusieurs années à réorienter leurs priorités stratégiques vers l'Asie, y compris en réduisant leur «empreinte» en Europe, explique Ian Lesser, expert des questions de sécurité auprès du German Marshall Fund, un groupe de réflexion américain basé à Bruxelles. Le retour de Donald Trump au pouvoir en janvier n'a fait qu'accentuer cette tendance.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait tétanisé ses alliés européens en février en annonçant qu'ils devaient désormais prendre la «responsabilité de leur propre sécurité conventionnelle sur le continent». En clair, comptez sur vos propres armées et non plus sur celle de l'Amérique, même si celle-ci reste engagée dans l'Otan, notamment en matière de dissuasion nucléaire.

Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, après des réunions avec des sénateurs et le vice-président élu, le sénateur JD Vance, le jeudi 21 novembre 2024. Image: Imago

Des craintes et bien des spéculations

Plus encore que le retrait des troupes, un diplomate redoute une éventuelle perte de cette cohésion garantie par Washington en termes de transport, de logistique et de surveillance de l'espace, cette «glue» américaine qui soude les Alliés, selon son expression.

Pour Ian Lesser, la question du calendrier américain est essentielle, car les promesses faites par les Européens à La Haye« ne se traduiront en termes de capacités réelles que sur de nombreuses années».

Lors de son premier mandat (2017-2021), Donald Trump avait tenté, en vain, de réduire le nombre de soldats américains en Allemagne, rappelle-t-on aussi dans les couloirs de l'Otan, comme le souligne Ian Lesser:

«Cela s'était avéré difficile à faire en raison de l'opposition au Congrès et du coût élevé de l'opération»

Donald Trump est célèbre pour son tempérament sulfureux et un tantinet soupe au lait, ce qui ne rassure guère les diplomates et membres de l'alliance. Image: MANDEL NGAN / AFP

«Je ne m'attends pas à ce que ce soit une refonte dramatique. Je pense que ce sera progressif, dans un processus basé sur des consultations», veut croire un diplomate de l'Alliance.

Mais bien sûr, nul n'est totalement à l'abri d'une volte-face du président américain, qui pourrait se «fâcher» contre les Européens pour une raison ou une autre, relève un autre. Un troisième s'inquiète: