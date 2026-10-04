Quel serait l'impact sur l'Europe d'une Allemagne dirigée par l'AfD? Et pourquoi Poutine et Trump se réjouissent-ils du succès de l'AfD? Gerald Knaus apporte des réponses. Image: keystone, montage: watson

«L’ensemble du système mondial pourrait s'effondrer à cause de l'AfD»



L'Europe revient-elle à une époque où les petits Etats doivent craindre les plus grands? C'est possible, estime Gerald Knaus, expert en politique internationale. Dans cette interview, il explique pourquoi l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de l'AfD est déterminante et pourquoi la Suisse est un signe d'espoir.

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Gerald Knaus est un spécialiste autrichien des sciences sociales, considéré comme un expert en politique internationale. Il a cofondé en 1999 le groupe de réflexion European Stability Initiative (ESI) et conseille depuis des années des gouvernements dans toute l'Europe sur les thèmes de la politique migratoire, de la politique européenne et de la protection des institutions démocratiques. En 2025, il a publié, en collaboration avec sa fille, Francesca Knaus, l'ouvrage De quelle Europe avons-nous besoin?.

Vous vous inquiétez depuis longtemps pour les démocraties européennes. Dimanche, les électeurs suisses ont rejeté l'initiative sur la neutralité. Est-ce une bonne nouvelle pour l'Europe?

Gerald Knaus: Oui. Fondamentalement, ce référendum portait sur une question centrale pour toute l’Europe: en tant que petite démocratie riche, est-on plus en sécurité lorsqu’on s’allie, sur certains sujets, à d’autres démocraties qui partagent les mêmes valeurs? Et peut-on miser sur la neutralité alors que des puissances agressives veulent revenir à un monde de prédateurs sans règles? Toutes les démocraties d’Europe sont confrontées à cette question clé.

«Le peuple suisse a reconnu que la souveraineté, la prospérité et la sécurité de la Suisse sont directement liées à ce qui se passe au-delà des frontières nationales, dans le reste de l’Europe»

Pourquoi s'agit-il d'une question clé?

L'Europe est un continent de petites démocraties. Nous comptons 50 Etats, dont 33 ont moins de 10 millions d'habitants. La plupart de ces petits Etats sont riches et démocratiques, à l'image de la Suisse, et bénéficient depuis des décennies de l'existence d'institutions telles que l'UE, l'espace Schengen, le Conseil de l'Europe et de règles fondamentales régissant les relations entre les Etats. Pour cela, ils n'ont même pas besoin d'en être membres, comme le prouve la Suisse dans le cas de l'UE. Dans cette Europe, les petits Etats européens sont plus en sécurité que jamais dans l’histoire.

«Aux Pays-Bas, cela fait des décennies que personne ne travaille plus sur des plans d’intervention en vue d’une éventuelle défense contre l’Allemagne ou la France. Si l’on proposait cela, on serait pris pour un fou»

Or, cela ne va pas de soi, c’est un miracle politique. Au Canada, il existe depuis peu des plans de défense militaire contre les Etats-Unis.

Et le président américain Donald Trump a déclenché une guerre des droits de douane.

Exactement. Ces récents événements montrent que ce système, dans lequel petits et grands Etats collaborent d’égal à égal, se font confiance, résolvent leurs conflits dans le cadre d’institutions et respectent les décisions d’instances telles que la Cour de justice de l’Union européenne, est fragile et peut être détruit. Si l’on remet en cause la confiance entre les Etats, comme le fait Donald Trump en Amérique du Nord ou l’AfD avec son admiration pour Poutine et son objectif de détruire unilatéralement l’UE, nous aboutirons à une Europe où les petits Etats auront à nouveau peur des grands Etats. Une Allemagne dirigée par l’AfD constituerait une menace pour ses voisins, à commencer par la Pologne.

Pourquoi l’AfD est-elle une si grande menace pour la stabilité de l’Europe? Parce que l’Allemagne est l’un des plus grands pays de l’UE?

Oui. Cet été, Alice Weidel a de nouveau évoqué une sortie de l’UE. Mais le terme «sortie» n’est pas tout à fait exact: il s’agirait plutôt de la «destruction» de l’UE. Sans l’Allemagne, il n’y aurait plus d’UE, plus de défense européenne, plus d’espace Schengen, ni même de marché unique. Aujourd’hui, l’Allemagne est en outre l’un des principaux soutiens des organisations des Nations unies, de la Cour pénale internationale et du HCR, ainsi qu’un moteur de la politique climatique internationale.

«L’ensemble du système international tel que nous le connaissons aujourd’hui, et qui vacille depuis la réélection de Donald Trump, pourrait s’effondrer définitivement si l’AfD venait à diriger l’Allemagne»

Pour l’instant, on ne parle toutefois pas encore d’une Allemagne dirigée par l’AfD. L’AfD a simplement remporté le plus grand nombre de voix lors des élections régionales en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Pourquoi ces deux Länder jouent-ils un rôle si important en Europe?

Parce que ce qui se passe dans ces Länder a des répercussions sur l’ensemble de l’Allemagne, et donc sur l’Europe et le monde. Dans les sondages, l’AfD occupe actuellement la première place dans tous les Länder de l’est de l’Allemagne, et devance même la CDU/CSU, c’est-à-dire l’Union, de dix points de pourcentage au niveau national. Si cette dynamique ne change pas, il sera difficile, après 2029, de former un gouvernement sans l’AfD.

«L’AfD s’est d’ailleurs fixé pour objectif principal de détruire l’Union du chancelier fédéral Friedrich Merz»

Au niveau régional, l’AfD a récemment atteint cet objectif: en Mecklembourg-Poméranie occidentale, la CDU est passée sous la barre des 5% et a été exclue du Landtag.

C’est un signal d’alarme. L’Union a été le principal moteur de l’intégration européenne. L’AfD entend désormais prendre la place de cette Union. La question se pose désormais avec acuité de savoir si les partis allemands du centre disposent d’une stratégie pour enrayer cette tendance.

Et ont-ils un projet?

Pour l’instant, je ne vois surtout qu’une grande perplexité. En Allemagne, le débat sur l’AfD est très provincial. Les dirigeants de l’AfD se jettent dans les bras de Poutine, tandis que Kiev est en proie aux flammes. Malgré tout, certains suggèrent qu’il faudrait simplement laisser l’AfD gouverner à Berlin, argumentant qu’elle finirait alors par «perdre de son charme». L'Union se demande comment maintenir son rempart.

«Or, l'AfD n'a aucun intérêt à former des coalitions stables. Elle veut gouverner seule»

Elle veut détruire le système puis, comme l'a déclaré ouvertement Björn Höcke, l'un de ses principaux dirigeants, revenir à la véritable identité allemande d'avant la prétendue «rééducation» imposée par les Alliés après 1945.

Peut-on encore freiner la montée en puissance de l’AfD?

Bien sûr. Dans les sondages, l’AfD recueille 29% des intentions de vote à l’échelle nationale. Une large majorité d’Allemands ne souhaite pas voir un chancelier issu de l’AfD. L’Union européenne continue de bénéficier du soutien d’une grande majorité d’Allemands. Nous disposons d’institutions démocratiques qui fonctionnent. Mais les partis du centre doivent prendre conscience de l’enjeu, non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour le monde entier.

Compte tenu de son impopularité auprès de la population, Friedrich Merz est-il le bon chancelier fédéral pour redresser la barre?

Sur de nombreuses questions fondamentales, Merz se positionne clairement du bon côté: qu'il s'agisse du soutien à l'Ukraine en tant que démocratie attaquée, de sa position claire vis-à-vis de Poutine, de son analyse selon laquelle les relations transatlantiques ont radicalement changé depuis la réélection de Trump, ou encore de son opposition à un parti AfD populiste. Mais il faut désormais avoir le courage d'agir. De sa part, de celle de son parti et de tous les partis du centre.

De quelles décisions courageuses parlez-vous?



«Les partis du centre ne peuvent pas diaboliser l’AfD en la qualifiant de parti nazi, puis affirmer qu’ils ne savent même pas s’il est possible de saisir la Cour constitutionnelle fédérale pour examiner si ce parti est contraire à la Constitution»

Une décision importante consisterait donc à engager une procédure d’interdiction de l’AfD devant la Cour constitutionnelle fédérale. Cela serait possible cet automne et permettrait de clarifier la situation, comme le prévoit la Loi fondamentale.