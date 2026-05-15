Yale discriminerait-elle les étudiants blancs et asiatiques? Une enquête du ministère américain de la justice appuierait cette hypothèse. Keystone

Etats-Unis: Yale accusée de discriminer les Blancs et Asiatiques

Yale dans le viseur de Washington: l'université accusée de discrimination à l'admission envers les étudiants blancs et asiatiques.

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Le ministère américain de la justice a accusé jeudi l'école de médecine de Yale de discrimination envers les candidats blancs et asiatiques, à la suite d'une enquête sur les pratiques en matière de diversité au sein de cette université d'élite. Il se dit prêt à conclure un accord à l'amiable.

Il s'agit d'un nouvel épisode de la campagne du président américain Donald Trump contre les universités américaines, qu'il accuse notamment de promouvoir une idéologie «woke», terme utilisé péjorativement par les conservateurs pour dénoncer des politiques progressistes et inclusives.

Le ministère de la justice a déclaré dans un communiqué:

«Des documents internes à Yale montrent que sa direction a intentionnellement sélectionné des candidats en fonction de leur race»

Il allègue plus précisément, sur la base des données d'admission, que «les étudiants noirs et hispaniques ont une chance bien plus élevée d'être admis à Yale que les étudiants blancs ou asiatiques ayant les mêmes résultats aux tests».

Discrimination illégale

La cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a statué en 2023 que les mesures de discrimination positive, qui étaient pratiquées depuis des années par les universités pour favoriser la diversité dans leur recrutement, étaient illégales.

Le ministère de la justice affirme que l'université de Yale ne s'est pas conformée à cette décision et a continué à pratiquer des admissions fondées sur l'origine des candidats.

Avant d'envisager d'éventuelles poursuites, le ministère assure vouloir «conclure un accord de résolution amiable avec l'université» afin qu'elle qu'elle se mette «en conformité avec la loi».

La semaine dernière, le gouvernement américain avait lancé une attaque similaire contre l'école de médecine de l'université de Californie à Los Angeles.

Dans le cadre de sa vaste offensive visant à mettre au pas les établissements d'enseignement supérieur, Donald Trump a utilisé les fonds fédéraux comme levier de négociations avec les universités qu'il juge trop libérales, en exigeant qu'elles acceptent des modifications de leurs programmes, de leurs politiques d'inscription ou d'autres aspects de leur fonctionnement.

Installée à New Haven, dans le Connecticut (nord-est) depuis le début du XVIIIe siècle, Yale est l'une des plus universités les plus anciennes et les plus prestigieuses des Etats-Unis. (sda/ats/afp)