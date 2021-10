International

Jeu de société: ils relancent un monopoly contre les inégalités raciales



Ils lancent un jeu de société qui dénoncent les inégalités raciales

Inspirés par le Monopoly, un duo de comédiens ont décidé de rééditer un jeu de société qui souhaite éveiller les joueurs aux inégalités raciales des Etats-Unis.

Tout le monde connait les règles pour gagner au Monopoly: trouver la meilleure stratégie afin de se construire un empire immobilier. Mais que se passerait-il si le jeu de société le plus connu de la planète prenait en compte des réalités sociales telles que les inégalités raciales qui gangrènent les Etats-Unis?

Le professeur de psychologie environnementale Robert Sommer a inventé, en 1970, un jeu intitulé «Blacks and Whites» (Noirs et Blancs), qui prend en compte ce biais. Aujourd'hui, deux new-yorkais ont décidé de relancer et remettre ce jeu au goût du jour, 50 ans après sa première édition, comme l'explique le magazine Wired.

Comment ça se joue du coup?

L’universitaire californien, Robert Sommer, mort en février dernier avait donc réfléchi à des règles différenciées, par exemple:

Un joueur qui prend un pion blanc démarre avec un portefeuille d’un million de dollars tandis qu’un joueur tenté par un pion noir n’a droit qu’à 10 000 dollars;

tandis qu’un joueur tenté par un pion noir n’a droit qu’à 10 000 dollars; Les cartes à piocher sont aussi plus désavantageuses pour les pions noirs ;

; Dans la nouvelle version, les joueurs qui endossent une identité noire ne peuvent acheter qu’un logement dans la zone non gentrifiée, lors des premiers tours.

Un duo de comédiens derrière le projet:

A l’initiative de ce projet, ce sont un duo de comédiens, composé de Jed Feiman et Nehemiah Markos, également chroniqueurs pour le New Yorker:

«Nous avons pensé que ce jeu pourrait être efficace pour faire rire les gens, mais aussi pour les faire réfléchir. Notre but est d'éveiller les joueurs américains au "privilège blanc" avec humour et pédagogie.»

Selon Libération, de nombreux jeux engagés ont émergés ces dernières années, outre-Atlantique, surtout grâce aux plateformes de financement participatif. Parmi les thèmes récurrents: le féminisme, l’écologie, les inégalités sociales, les questions LGBTQIA. Des thématiques extrêmement variées pour piquer la responsabilité des joueurs. Les «anti-woke» vont être ravis.

