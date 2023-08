Un labo biologique chinois secret démantelé aux Etats-Unis

Des virus mortels, des bouteilles remplies de fluides corporels, des souris mortes: la découverte d'un laboratoire illégal suscite l'inquiétude aux Etats-Unis.

Martin Küper

Le laboratoire chinois secret était situé dans cet entrepôt à Reedley, en Californie. Image: Cour supérieure de l'Etat de Californie

Un article de

La découverte d'un laboratoire biologique illégal déclenche aux Etats-Unis des spéculations sur des activités chinoises secrètes dans le pays. Dans un entrepôt annoncé comme inoccupé, à Reedley, en Californie, des agents du FBI et du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont trouvé non seulement des agents pathogènes mortels, mais aussi des centaines de souris génétiquement modifiées et des milliers de flacons remplis de sang, de sérum et d'autres fluides corporels. C'est ce que rapporte le média américain The San Joaquin Valley Sun.

L'établissement a été exploité par la société chinoise Prestige Biotech, qui n'a pas de licence pour manipuler des virus et des bactéries mortels dans l'Etat, ont indiqué les enquêteurs.

Il y avait quoi dans l'entrepôt?

Parmi les agents pathogènes trouvés figuraient les virus du Covid, de l'herpès, de l'hépatite et du Sida, ainsi que des bactéries comme E. coli, Chlamydia et Streptocoques.

En outre, les enquêteurs auraient trouvé 800 souris qui auraient vécu dans des conditions déplorables. 200 seraient déjà mortes, les autres auraient été euthanasiées par un vétérinaire. Un porte-parole de l'entreprise Prestige Biotech a déclaré au journal San Joaquin Valley Sun que le patrimoine génétique des souris avait été modifié de manière à ce qu'elles soient infectées le plus facilement possible par le coronavirus. Le but était de vérifier l'efficacité des tests Covid fabriqués dans le laboratoire.

En effet, les enquêteurs auraient également trouvé un local dans lequel des tests Covid-19 et de grossesse auraient été fabriqués. Il n'est pas clair si ces derniers ont été mis en circulation. Jusqu'à présent, seuls les services d'enquête locaux se sont exprimés sur l'affaire, mais pas le FBI ni le CDC. Au total, les enquêteurs auraient analysé 800 échantillons chimiques et biologiques et auraient ensuite éliminé les substances de manière appropriée.

Pourquoi c'est un problème?

«Notre service de santé publique gère son propre laboratoire biologique, nous savons donc à quel point il est difficile de manipuler des agents pathogènes de manière professionnelle», a déclaré Joe Prado, du service de santé publique local, à la chaîne de télévision KMPH:

«Dans le laboratoire illégal, les dispositions légales et les mesures de protection prévues ont été complètement ignorées»

Le laboratoire secret démantelé est-il donc un site de production de tests Covid mal géré — ou y a-t-il peut-être autre chose derrière? L'investisseur américain et expert politique du Council on Foreign Relations, Kyle Bass, voit un lien avec la base voisine de Lemoore, où sont stationnés les avions de combat de la marine américaine.

Le site de Reedley n'est qu'à 60 kilomètres de là, a écrit Bass sur Twitter: «Si des agents pathogènes s'échappaient du laboratoire biologique de Lemoore, cela pourrait paralyser toute la flotte de porte-avions américaine. Et celle-ci est peut-être bientôt en guerre contre la Chine au sujet d'une éventuelle invasion de Taïwan», a ajouté Bass.

Traduit et adapté par Noëline Flippe