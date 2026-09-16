Trump avait fait inscrire son nom sur la façade du Kenney Center en décembre dernier. Keystone

Trump veut vraiment que son nom soit inscrit sur le Kennedy Center

Depuis que son nom a été retiré de la façade du Kennedy Center, le président américain multiplie les menaces. Ce haut lieu culturel de Washington risque de ne pas rouvrir, voire d'être démoli, si Trump n'obtient pas ce qu'il veut.

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Le conseil d'administration du Kennedy Center a voté mardi la fermeture immédiate de ce haut lieu culturel de Washington que Donald Trump, qui le tient sous sa coupe depuis 2025, menace de ne pas rouvrir s'il n'obtient pas d'y faire figurer son nom.

L'annonce de la fermeture, faite par le président américain lui-même sur sa plateforme Truth Social et doublée de sa mise en garde, est intervenue peu après qu'un juge fédéral a statué que le nom de Donald Trump ne pouvait pas être réinscrit sur l'imposant bâtiment blanc sans l'accord du Congrès.

La décision du conseil d'administration – qui lui est largement acquis – de fermer «immédiatement» l'institution culturelle a été «presque unanime» et se fonde sur des «raisons de sécurité», a écrit Donald Trump.

Il a dans la foulée conditionné des travaux de rénovation à une décision de justice favorable en ultime ressort à ce que son nom soit affiché sur l'édifice.

«Si la décision est négative, ce qu'elle ne devrait pas être, et n'est pas cassée par la Cour suprême américaine, la reconstruction et la rénovation du Kennedy Center n'auront pas lieu», a-t-il menacé.

«Aucune référence au président Trump»

Quelques heures plus tôt, à l'issue d'une audience en référé, le juge Christopher Cooper avait statué qu'il était «interdit à la défense d'inscrire "Rénové et restauré par Donald Trump" sur le bâtiment principal».

«Pour faire simple, la défense ne peut pas installer de référence au président Trump au Kennedy Center sans l'accord du Congrès» Christopher Cooper

Donald Trump a pris le contrôle du Kennedy Center – baptisé en souvenir de l'ancien président démocrate assassiné John F. Kennedy – peu après son retour à la Maison Blanche en 2025 en plaçant largement des fidèles dans son conseil d'administration, avec la volonté de «le remettre dans le droit chemin» et la promesse d'une programmation «pas woke».

Son nom avait été accolé à celui de JFK sur la façade en décembre dernier. Mais une première décision du juge Cooper fin mai avait ordonné au conseil d'administration du Kennedy Center de retirer toute référence «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy» sur le bâtiment lui-même, son site internet et ses marques déposées.

Le Kennedy Center avait annoncé en juin s'être exécuté. Son conseil d'administration est toutefois revenu à la charge au cours de l'été avec un nouveau projet visant à rendre hommage, par une inscription sur l'édifice, à l'engagement de Donald Trump pour la rénovation de l'institution culturelle.

«Devoir de prudence»

Ses membres arguent que, face à l'état précaire des finances du Kennedy Center et de son bâtiment, seul Donald Trump est en mesure de lever des fonds et de mettre sur pied une réhabilitation d'envergure, et qu'à ce titre il est légitime que son nom figure sur la salle de spectacle.

Le juge Cooper y a de nouveau fait obstacle mardi. Dans sa décision de mai, ce même magistrat avait également suspendu à titre provisoire la fermeture pour deux ans de la salle, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives de cette fermeture.

Il avait néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus au Kennedy Center, dont «le besoin apparaît criant» et précisé qu'il ne s'opposerait pas à une nouvelle décision de fermeture si elle était prise au terme d'une évaluation plus approfondie. (ats)