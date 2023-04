«Circulez, y'a rien à voir» semble clamer Trump, alors qu'il est absent de son procès pour viol et diffamation contre la journaliste E. Jean Caroll. image: getty, montage: watson

Trump ne se pointe pas à son propre procès

Retour sur le tout premier jour du procès pour viol et diffamation qui oppose l'ex-président le plus je-m'en-foutiste du monde à une ancienne chroniqueuse et animatrice de télévision.

Des punchlines, des membres du barreau au taquet, un jury anonyme et une absence remarquée: voici, en gros, le résumé de cette première journée de procès intenté par E. Jean Caroll contre Donald Trump. L'octogénaire accuse le magnat des affaires de l'avoir violée au milieu des années 1990, avant de la diffamer à coups de piques et de publications sur son réseau Truth Social.

A l'ère post #MeToo, autant dire que cette bataille judiciaire étalée sur deux semaines, s'annonce déjà «sauvage» et politiquement sensible.

Des anonymes anonymisés

Si sensible que l'identité des neuf membres du jury, qui ont garanti au juge Lewis Kaplan qu'ils pourraient traiter l'affaire équitablement et sans préjugés préconçus contre Donald Trump, restera inconnnue toute la durée du procès.

«Moins il y aura de gens qui savent qui vous êtes, mieux ce sera» Le juge Kaplan aux jurés, ce mardi 25 avril.

La décision de préserver leur anonymat a été prise le mois dernier par le juge Lewis Kaplan, afin de garantir la «protection» et la vie privée de ces New-Yorkais comme les autres - parmi lesquels un codeur informatique, une mère de famille du Bronx, un agent de sécurité, un concierge d'immeuble ou encore un bibliothécaire.

Sélectionnés mardi matin, ces citoyens lambda vont devoir jauger de la culpabilité de l'ex-chef d'Etat controversé.

Un choix stratégique... ou une erreur?

Cette première journée, rythmée par les déclarations liminaires des avocats de chaque partie, marque peut-être la première erreur de Donald Trump: son choix stratégique et délibéré ne pas venir. Son message au jury est clair: les allégations de viol et diffamation ne l'inquiètent pas suffisamment pour le persuader de sauter dans l'avion pour New York depuis la Floride. Bref, Trump fait du Trump.

Il est peu probable que cette absence soit du goût des jurés. «Après tout, ils doivent être là à cause de lui, alors pourquoi ne devrait-il pas être là?», souligne l'ancien procureur Shan Wu dans les colonnes du Daily Beast.

Ce silence est d'autant plus criant qu'il tranche avec la présence de la principale accusatrice, E. Jean Caroll, droite dans ses bottes, et encadrée par son armée d'avocats.

E. Jean Caroll, sous bonne escorte, à la sortie du premier jour du procès ce mardi. Getty Images North America

«'Attrapez-les par la chatte.' Ce n'est pas une conversation de vestiaire. C'est exactement ce qu'il a fait à Mme Carroll et à d'autres femmes» Shawn Crowley, l'une des avocates de E. Jean Carroll, en référence à la phrase tristement célèbre de Donald Trump.

Pour rivaliser avec la description d'un Trump prédateur sexuel, les jurés n'ont eu que la vision d'un siège désespérément vide et la verve de son avocat, Joe Tacopina.

Cette figure de proue de la défense de Trump ne s'est pas privé de dérouler sa langue et son argumentaire. Sans surprise, Tacopina s'est appuyé sur l'ancienneté des accusations («pourquoi attendre trente ans pour dénoncer son viol?»), a pointé quelques incohérences dans son récit («un magasin de luxe comme Bergdorf Goodman à moitié vide, really?») ou encore l'hypothèse que la journaliste a fabriqué les accusations pour gagner de l'argent et de la renommée.

«Tout se résume à croire l'incroyable» Joe Tacopina, avocat de Trump, lors de son plaidoyer.

Mardi soir, au terme des déclarations liminaires, le juge Kaplan a libéré le jury. Avant de quitter la salle, rapporte le New York Times, il s'est tourné vers l'avocat de Donald Trump pour demander s'il devait supposer que l'ancien président ne témoignerait pas. Ce à quoi Tacopina a répondu: «Je ne suis pas sûr, votre honneur.»

Comme veut la formule consacrée: affaire à suivre.