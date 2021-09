Le Texas adopte une loi très controversée sur l'accès au vote

La semaine de watson en 10 histoires, c'est juste là!👇

Cette semaine, on a causé de Biden, de Poutine, de football, de tennis, d'amour, de sexisme, d'Europe, de paysans et de marketing. On rembobine!

Le sexisme en politique, c'est pô du passé. Le 14 juin, jour de la Grève des Femmes, les deux parlementaires Jacqueline de Quattro (PLR, Conseil national) et Céline Vara (Verte, Conseil des Etats) ont décidé de dénoncer ce qu'elles vivent. En vidéo et sous le micro d'Agathe.

On a dit, pas le physique. On a dit, pas les mamans. On a dit, pas les pays. Wow. Trop tard! Antoine, railleur, mais de bonne humeur, vous parle de la France. Des Frouzes. Le french-bashing, côté romand, reprendra-t-il …