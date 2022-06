Les Etats-Unis révoquent le droit à l'avortement et les réactions pleuvent

La plus haute juridiction américaine a éliminé le droit constitutionnel à l'avortement, annulant la décision Roe v. Wade de 1973 et laissant la question de la légalité aux Etats.

Les manifestants antiavortement célèbrent leur victoire à Washington. Image: sda

Décision historique de la Cour suprême américaine. Après près de 50 ans, la plus haute juridiction des Etats-Unis a annulé le droit fondamental à l'avortement jusqu'à la 24ᵉ semaine de grossesse. Majoritairement conservatrice, l'institution a ouvert la voie à des lois plus strictes sur l'avortement – pouvant aller jusqu'à des interdictions complètes dans certains Etats.

«La Constitution n'accorde pas le droit à l'avortement», peut-on lire dans les motifs du jugement. Cette décision n'est pas une surprise: début mai, le magazine Politico avait publié le projet de loi à ce sujet et il en ressortait déjà que le tribunal voulait prendre cette décision. Cela avait provoqué un tollé parmi les organisations de défense des droits des femmes, les cliniques et les progressistes. Le jugement est bel et bien aussi drastique que prévu. Voici la pluie de réactions qui a suivi cette décision historique.

Manifestations à Washington

Après la décision de la Cour suprême contre la loi libérale sur l'avortement aux États-Unis, des manifestations ont éclaté devant le palais de justice de Washington.

Les militants antiavortements étaient présents en nombre pour célébrer leur victoire. 👇

Le Président Joe Biden

Le président américain Joe Biden a qualifié la décision «d'erreur tragique». «C'est, à mon avis, la réalisation d'une idéologie extrême et une erreur tragique de la part de la Cour suprême», a déclaré Biden vendredi à Washington.

«C'est un triste jour pour la cour et pour notre pays» Joe Biden

Donald Trump

L'ex-président Donald Trump a salué la décision de la Cour suprême contre la loi libérale sur l'avortement.



«C'est une victoire pour la vie» Donald Trump

Selon lui, cette décision n'a été possible que parce qu'il a appelé trois juges conservateurs à la Cour suprême. «Cela a été un grand honneur pour moi de le faire», a-t-il écrit dans un communiqué.

Sous sa présidence, la Cour suprême s'est nettement déplacée vers la droite. L'ex-président républicain avait nommé les juges Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett pendant son mandat. Les juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan et le juge Stephen Breyer ont voté contre la décision. Ils sont considérés comme libéraux.

Barack Obama

L'ancien président américain Barack Obama a appelé la population à résister face à cette décision historique de la Cour suprême des États-Unis.

«La cour suprême a attaqué les libertés fondamentales de millions d'américains» Barack Obama

L'arrêt historique Roe v. Wade est en vigueur aux Etats-Unis depuis 1973. Il avait libéralisé la question de l'avortement dans tout le pays, le rendant possible jusqu'à ce que le fœtus soit viable, c'est-à-dire jusqu'à environ 24 semaines de gestation. Le jugement de principe qui vient d'être rendu renverse ce droit et donne aux différents Etats l'option de décider eux-mêmes de la question de l'avortement.

Plusieurs d'entre eux ont déjà promulgué des lois qui le restreignent sévèrement. A l'échelle nationale, une loi proposée par les démocrates a échoué au Sénat à la mi-mai.

Les premiers Etats américains qui bannissent l'avortement

Missouri

Le procureur général du Missouri a annoncé vendredi que cet Etat conservateur du centre des Etats-Unis devenait le "premier" à interdire l'avortement.

«C'est un jour monumental pour le caractère sacré de la vie» Eric Schmitt, procureur général du Missouri

Eric Schmitt a tweeté une image le montrant en train de ratifier le texte qui met fin «véritablement» à l'avortement dans le Missouri - Etat qui ne disposait plus que d'une clinique permettant une telle opération.



Dakota du Sud

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a elle annoncé que l'avortement était désormais illégal dans cet Etat du nord des Etats-Unis, en vertu d'une loi dite "zombie" ou "gâchette" qui avait été rédigée à l'avance, pour entrer en vigueur automatiquement en cas de changement de jurisprudence à la Cour suprême. La «loi gâchette» du Dakota du Sud (...) spécifie qu'à partir d'aujourd'hui, tous les avortements sont illégaux dans le Dakota du Sud «à moins qu'un jugement médical raisonnable et approprié stipule qu'un avortement est nécessaire pour préserver la vie de la femme enceinte», précise le communiqué.



Indiana

Le gouverneur républicain de l'Indiana a annoncé convoquer la législature de cet autre Etat du nord des Etats-Unis pour prononcer au plus vite l'interdiction de l'avortement. «La décision de la Cour suprême est claire, et il revient maintenant aux Etats de s'attaquer à cette question importante. Nous le ferons dans les meilleurs délais en Indiana», a déclaré sur Twitter le gouverneur Eric Holcomb, précisant avoir convoqué l'assemblée générale de l'Etat pour le 6 juillet.



Le droit à l'avortement a fait l'objet de débats houleux aux Etats-Unis. Les opposants tentent de renverser les règles libérales depuis des décennies. (jah/ats)