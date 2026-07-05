Le sud de l’Europe déjà frappé par de vastes incendies

Plusieurs feux attisés par la chaleur sévissent en France, en Espagne et au Portugal.

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Près du Mont Canigou, un incendie de plus de 1500 hectares menace le parcours du Tour de France. Image: KEYSTONE

Un feu de plus de 1500 hectares qui progresse dimanche dans le sud de la France et deux autres en train d'être maîtrisés en Espagne et au Portugal. Une saison précoce des incendies a débuté dans le sud de l'Europe, favorisée par une nouvelle vague de chaleur.

En France, quelque 1500 hectares ont déjà été parcourus par l'incendie qui s'est déclaré samedi soir dans un massif difficile d'accès près du Mont Canigou (sud-ouest) et menace la troisième étape du Tour de France. Une décision sur son maintien ou non doit être prise dimanche soir.

Le feu, contre lequel luttent 700 sapeurs-pompiers, 200 véhicules terrestres et près d'une dizaine de moyens aériens, se situe à quelque 70 kilomètres des Angles, où est prévue l'arrivée lundi vers 17h00 de cette troisième étape cycliste (195,9 km), qui doit partir de Granollers, en Espagne.

Pour l'instant, le scénario le plus redouté ne s'est pas produit et l'incendie n'a pas atteint le massif des Aspres, très difficile d'accès.

Origine humaine

Ce brusque départ de feu est intervenu alors que le département des Pyrénées-Orientales, comme six autres en France, est repassé en vigilance orange canicule avec des températures qui pourraient monter à certains endroits jusqu'à 40°C, une semaine après une canicule historique.

La plupart des départs de feu sont d'origine humaine, selon les pompiers, mais leur développement est favorisé par la multiplication des vagues de chaleur et de la sécheresse sous l'effet du changement climatique.

En Espagne, la piste d'une «négligence»

De l'autre côté de la frontière, un incendie a débuté vendredi en Espagne près de la touristique Costa Brava, brûlant 2200 hectares. Il est «stabilisé» dimanche selon les pompiers. Dans un communiqué, ces derniers ont dit cependant s'attendre à:

«Une journée compliquée en raison des fortes températures et des nombreuses fumeroles»

A la mi-journée, les autorités ont toutefois levé le confinement imposé à une dizaine de communes autour de La Bisbal d'Empordà, près de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, autorisant les habitants à regagner leurs domiciles.

Le foyer est probablement dû à une «négligence» et une personne a été placée en garde à vue, selon les autorités. Selon les médias espagnols, il pourrait s'agir d'un ouvrier qui aurait utilisé une disqueuse dans une zone interdite. L'homme, qui avait été arrêté, a été placé en liberté provisoire, mais reste poursuivi dans l'enquête sur cet incendie de forêt.

Feu de forêt au Portugal

Dans le nord du Portugal, un important feu de forêt brûle depuis trois jours à Vouzela, dans le district de Viseu. Il a ravagé au moins 13'000 hectares de végétation, mais «la situation évolue favorablement» dimanche, selon les autorités qui estiment qu'environ 80% de l'incendie est fixé.

Frappé par une intense vague de chaleur depuis mercredi, le Portugal a connu ces derniers jours ses premiers feux de forêt majeurs de l'été, faisant au moins neuf blessés dont deux civils, gravement touchés, et activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir des renforts.

En Grèce, où les autorités ont prévenu d'un risque «très élevé» d'incendies dimanche en raison des températures élevées et de vents forts, les pompiers luttent toujours contre les flammes dans deux usines de la grande ville de Thessalonique (nord-est), après un feu de forêt entre-temps maîtrisé. (dal/ats/afp)