La chaleur va encore faire souffrir le sud de l'Espagne dans les prochains jours. Image: Montage watson

Vous partez en vacances? Il pourrait faire 44°C en Espagne

Une nouvelle vague de chaleur est en train de se former dans le sud de l'Europe. L'Espagne pourrait s'approcher de la barre des 45 degrés.

Ellen Ivits / t-online

Plus de «International»

Une nouvelle vague de chaleur est en train de se former dans le sud de l’Europe. L’Espagne pourrait enregistrer des températures allant jusqu’à 44 degrés, tandis que le sud de la France s’approche du seuil des 40 degrés.

Selon l’Agence météorologique espagnole (Aemet), une masse d’air sec et très chaud devrait gagner une grande partie du pays à partir de samedi. Le sud-est de l’Espagne sera particulièrement touché. Les températures pourraient y atteindre 42 à 44 degrés mardi prochain.

Une chaleur inhabituelle même pour l’Espagne

Les températures annoncées sont nettement supérieures aux normales saisonnières. Dans une grande partie de l’Espagne, elles devraient dépasser de 6 à 8 degrés la moyenne observée entre 1991 et 2020.

A propos de la vague de chaleur 👇 Un incendie s'est déclaré près de la très touristique Costa Brava

Selon les prévisions météorologiques, les nuits resteront elles aussi exceptionnellement chaudes. Les températures minimales devraient osciller entre 22 et 24 degrés sur la côte méditerranéenne, ainsi que dans le centre et le sud du pays.

Le changement climatique en cause

Selon une analyse de l’organisation scientifique Climate Central, la chaleur actuelle en Espagne ne constitue pas un simple épisode météorologique. Le climatologue Zachary Labe, de Climate Central, explique qu’à chaque nouvel été, la probabilité de vagues de chaleur dangereuses et prolongées augmente.

Un Climate Shift Index (CSI) de 5 montre que cette chaleur exceptionnelle est devenue nettement plus probable en raison du changement climatique, précise-t-il. De tels épisodes météorologiques représentent des risques importants pour la santé publique, les écosystèmes, les systèmes alimentaires, la sécurité publique ainsi que la fiabilité des infrastructures.

L'Espagne et la France durement touchées

Les premiers chiffres publiés en Espagne et en France illustrent la dangerosité de la chaleur extrême qui a frappé le continent en juin. Selon les données du ministère espagnol de la Santé et du système de surveillance de la mortalité, 1029 décès supplémentaires liés à la chaleur ont été recensés en Espagne.

En France, les autorités sanitaires font état d’environ 1000 décès supplémentaires durant la vague de chaleur de dix jours qui a touché le pays à la fin du mois de juin. Ce bilan reste toutefois provisoire et les autorités n’ont pas encore publié de chiffres définitifs. (trad. btr)