La France, en particulier, prend les avertissements de la CIA très au sérieux. Image: IMAGO / Gavriil Grigorov / Russian Governm

La CIA avertit: Poutine pourrait attaquer l'Europe en Méditerranée

Selon des informations des services de renseignement américains, la Russie planifierait d'éventuelles attaques de drones contre l'Espagne, la France ou l'Italie, tirés depuis des navires marchands en Méditerranée.

Julian Seiferth / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le service de renseignement américain CIA a mis en garde plusieurs gouvernements européens contre d'éventuelles attaques de drones russes visant des pays d'Europe du Sud. Comme le rapporte le journal espagnol El Mundo en se référant à des milieux du renseignement, l'Espagne, la France et l'Italie auraient formellement été identifiées comme des cibles potentielles.

Ces informations auraient commencé à circuler parmi les gouvernements européens peu après la visite retentissante du directeur de la CIA John Ratcliffe à Moscou, le 25 août.



John Ratcliffe. Keystone

Comme moyen d'attaque possible, El Mundo cite le type de drone russe Gerbera, long d'environ deux mètres, avec une envergure de 2,5 mètres et un poids pouvant atteindre 18 kilogrammes. Le drone atteint une vitesse d'environ 160 kilomètres à l'heure et a une portée pouvant aller jusqu'à 600 kilomètres. D'après des informations du ministère lituanien de la défense, sur lesquelles s'appuie El Mundo, les drones pourraient être tirés depuis des navires marchands dans les eaux internationales, dissimulés dans des conteneurs maritimes et lancés par catapulte. A une distance de 200 à 300 kilomètres de la côte, le vol durerait environ une heure et demie à deux heures.

Une menace sérieuse

Selon l'appréciation d'experts, le but de telles attaques serait moins de nature militaire que politique et économique. Avec une charge explosive d'environ quatre à cinq kilogrammes, les drones Gerbera ne pourraient certes pas détruire de grandes installations, mais réussir à faire fermer temporairement des aéroports, provoquer des incendies ou endommager des équipements exposés.

Keir Giles, analyste au sein du groupe de réflexion londonien Chatham House et spécialiste de la stratégie militaire russe, avertit:

«Ce ne seront pas forcément les Etats de première ligne qui seront la cible. La cible sera là où se trouve le point le plus faible de l'Europe.»

Il cite expressément l'Espagne et le Royaume-Uni comme des pays qui n'auraient pas suffisamment investi dans des systèmes de défense aérienne.

En réaction à l'avertissement des services de renseignement, le président français Emmanuel Macron a convoqué le 16 septembre le Conseil de défense et de sécurité nationale, et, deux jours plus tard, dans une démarche inhabituelle, invité au palais de l'Elysée tous les présidents de partis ainsi que les candidats à la présidentielle de 2027. Plusieurs analystes de la défense ont confirmé à El Mundo qu'un rapport précis de la CIA sur l'opération prévue par la Russie circulait dans les ministères des affaires étrangères européens et était pris particulièrement au sérieux par la France.

Plusieurs objectifs possibles pour la Russie

La Russie a récemment intensifié progressivement ses attaques de drones en Europe. Après l'incident impliquant 19 engins volants sans pilote dans l'espace aérien polonais il y a un an, la dernière attaque contre l'aéroport de Leipzig, que les autorités allemandes attribuent au service de renseignement russe, est considérée comme un net cran d'escalade.

Moscou justifie ses attaques contre des cibles occidentales en arguant que les livraisons d'armes et le soutien en matière de renseignement à l'Ukraine feraient des pays concernés des parties légitimes au conflit. Toujours selon El Mundo, le choix des cibles devrait aussi être calculé sur le plan de la politique intérieure, car l'Espagne, la France et l'Italie ont des élections en 2027, et, dans les trois pays, il existe des forces politiques proches de la Russie ou opposées au soutien à l'Ukraine. (trad. ysc)