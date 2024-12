Pourquoi Zuckerberg veut bâtir ses propres centrales nucléaires

L'évolution de l'intelligence artificielle génère des besoins croissants en énergie. Pour répondre à ce besoin, Meta souhaite construire ses propres centrales nucléaires. Les premiers réacteurs devraient être mis en service au début des années 2030.

Marcel Horzenek / t-online

Un article de

La maison mère de Facebook, Meta, a présenté son projet de construction de centrales nucléaires aux Etats-Unis. L'entreprise entend ainsi couvrir les besoins croissants en électricité de ses centres de calcul pour l'intelligence artificielle (IA).

Comme Meta l'a annoncé dans un communiqué, le groupe de Mark Zuckerberg est actuellement à la recherche de partenaires pour développer des centrales nucléaires d'une puissance totale de 1 à 4 gigawatts. Les premières installations devraient être mises en service au début des années 2030. L'information a d'abord été rapportée par Reuters.

L'énergie nucléaire comme moteur de croissance

Le calendrier est ambitieux. Selon Meta, les partenaires potentiels doivent avoir de l'expérience dans le domaine du développement et de l'autorisation de centrales nucléaires ainsi que dans l'implication des communautés locales. L'entreprise se montre ouverte à différentes technologies: les petits réacteurs modulaires (SMR) et les grandes centrales conventionnelles peuvent trouver grâce à ses yeux.

Les besoins en énergie des centres de données aux Etats-Unis augmentent rapidement. Selon les estimations de la banque d'investissement Goldman Sachs, la consommation d'électricité va tripler entre 2023 et 2030. Cela nécessitera la construction de capacités de production d'énergie supplémentaires d'environ 47 gigawatts. Une centrale nucléaire américaine typique a une puissance d'environ 1 gigawatt.

Dans son annonce, Meta affirme que l'énergie nucléaire jouera un «rôle central dans la transition vers un réseau électrique plus propre, plus fiable et plus diversifié». Toutefois, la promotion d'une énergie plus propre devrait rester une priorité. Le groupe considère le développement de centrales nucléaires comme un complément à ses investissements existants dans les énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien.

Les groupes technologiques misent sur l'énergie nucléaire

D'autres groupes tech ont déjà entrepris des démarches similaires. En septembre, Microsoft a conclu un accord de coopération avec Constellation Energy pour relancer un réacteur sur le site de Three Mile Island, en Pennsylvanie. En mars, Amazon a conclu un contrat avec Talen Energy pour un centre de données alimenté par l'énergie nucléaire.

La mise en œuvre de ces différents projets pourrait toutefois être compliquée par de multiples facteurs. Notamment le fait que l'autorité de surveillance nucléaire américaine soit surchargée, l'existence de possibles goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en uranium et d'une opposition potentielle dans les régions concernées. Les développeurs de projets intéressés peuvent soumettre leurs propositions à Meta jusqu'au 7 février 2025.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)