Le plus jeune fils du président Donald Trump, Barron, est devenu un pilier de la campagne de son père en 2024, mais ils n'ont pas été vus ensemble depuis des mois.

Barron Trump a disparu

Du haut de son 2 mètres 08, le plus jeune fils du président américain n'est pourtant pas difficile à remarquer. Mais où se cache-t-il donc?

Dans l'entourage de Donald Trump, nous avions jusqu'ici été accoutumés à nous demander où était passée sa femme. «Where is Melania?» est devenu une rengaine familière tout au long de la seconde campagne présidentielle du milliardaire.

Mais force est de constater que depuis son retour à la Maison-Blanche, la première dame fait preuve d'une présence exemplaire, prenant part à tous les évènements importants.

Si le minois de Melania Trump n'a jamais été aussi visible, il y a une autre figure familiale adorée de la base MAGA qui manque à l'appel. Nous avons nommé: Barron Trump, 19 ans, le beau et jeune fils cadet du président, avec son teint de porcelaine et ses longs cils blonds façon Edward Cullen.

Barron Trump n'a pas été aperçu depuis l'investiture de son père, en janvier. Image: AP

C'est un euphémisme de dire que l'unique fils de Donald et Melania Trump est devenu la coqueluche de la course à la Maison-Blanche. Pas faute pour le jeune homme d'être déjà farouchement discret. Barron n'a fait que quelques apparitions ici ou là, notamment lors d'un meeting en Floride en juillet dernier.

Ce qui n'a pas empêché Donald Trump d'attribuer à son fils le mérite de l'avoir aidé à séduire les jeunes électeurs et à le connecter avec des influenceurs de droite sur les réseaux sociaux. «C'est vraiment un excellent élève. Et il aime la politique», affirmait Trump père à la radio Talk Radio 1210 WPHT à Philadelphie, en mai 2024.

«C'est assez drôle. Il me dit parfois: "Papa, voilà ce que tu dois faire"»

Le seul absent

Sauf que, depuis l'investiture du 47e président, le 20 janvier, l'absence de Barron ne relève pas tant de la discrétion que de la disparition pure et simple. Le fils prodigue n'a assisté à aucun évènement notable depuis plus de six mois. Rien. Nada. Ni la course aux œufs de Pâques à la Maison-Blanche. Ni le défilé militaire célébrant le 79e anniversaire de Donald Trump. Ni même la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Ce n'est pas le cas de ses quatre demi-frères et sœurs, qui n'ont jamais manqué une occasion de s'afficher au côté de daddy Trump. Pas plus tard que cette semaine, lors d'une rencontre avec le premier ministre britannique Keir Starmer en Ecosse, Don Jr et Eric, ainsi que leurs compagnes et leurs enfants, étaient du voyage.

Donald Trump entouré de ses deux fils, Don Jr (à gauche) et Eric (à droite), ce 29 juillet. Getty Images Europe

Tiffany Trump, qui a récemment donné naissance à son premier enfant, et son mari Michael Boulos ont pour leur part fait une apparition officielle lors du discours du président lors d'une session conjointe du Congrès, ce printemps.

Tiffany Trump et son mari au Congrès, en mars dernier. Image: X02835

Même Ivanka Trump, l'ancienne conseillère spéciale qui avait pourtant juré de couper avec l'«univers sombre» de la politique et de Washington DC, s'est rendue à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. En juin dernier, la first daughter a également été aperçue en train d'assister à un combat de l'UFC avec son père.

Ivanka (en rouge) s'est également rendue plusieurs fois dans le Bureau ovale. Ici, en juin.

«Même le jeune fils d'Elon Musk, X, a été aperçu plus de fois avec le président au cours des six derniers mois que son propre plus jeune fils» The Daily Beast, qui a également constaté l'absence de Barron Trump

Pour les fans, toutefois, rassurez-vous: l'insaisissable fils cadet est bien vivant. Etudiant à l'université de New York, il a été photographié à la sauvette à quelques reprises au cours des six derniers mois. Le Daily Mail l'a notamment surpris en train de monter à bord d'un SUV noir avec son agent de sécurité le dernier jour des cours de printemps à la Stern School of Business, en mai.

Il faut croire que le fils de Melania Trump, qui a préservé sa progéniture chérie des projecteurs pendant la majeure partie de sa vie, a bien retenu la leçon. L'absence fait souvent bien plus de bruit qu'une présence.