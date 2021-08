Facebook stoppe une campagne anti-vax russe

International

Le réseau social a démantelé une opération de désinformation russe qui cherchait à discréditer les vaccins AstraZeneca et Pfizer/BioNTech.

Facebook, régulièrement accusé de contribuer à la diffusion massive de désinformation, tenterait-il de se racheter une image? Le groupe californien a entrepris un grand ménage en supprimant un réseau de faux comptes qui tentait de recruter des influenceurs pour discréditer certains vaccins.

Et c'est justement cela qui a précipité la détection de l'opération. En mai dernier, plusieurs personnalités françaises et allemandes, actives dans le domaine de la santé et des sciences, avaient dénoncé des offres reçues pour dénigrer le vaccin Pfizer contre rétribution.

Une agence britannique bidon

Derrière ce réseau de faux profils: Fazze, un cabinet britannique de communication appartenant à une société basée en Russie appelée AdNow.

L'agence était chargée de diffuser le plus largement possible des articles trompeurs et pétitions sur différents forums et réseaux. A savoir:

Cela, via des faux comptes, mais aussi des influenceurs en leur proposant des sommes d'argents. Léo Grasset, un youtubeur scientifique, avait raconté sa mésaventure sur Twitter👇

Incroyable.

L'adresse de l'agence londonienne qui m'a contacté est bidon. Ils n'ont jamais eu de locaux là bas, c'est un centre laser esthétique ! Tous les employés ont des profils LinkedIn chelous... qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant.

WTF pic.twitter.com/RKiEpYoMgV — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Facebook a depuis indiqué avoir banni Fazze de sa plateforme.

C'est un flop

Malgré tous les efforts de la campagne, le rapport de Facebook a observé des pratiques hâtifs. Notamment, en novembre 2020, quand le réseau avait tenté de dépeindre faussement le vaccin AstraZeneca comme dangereux et transformant les gens en singes. Le post, destiné aux indiens, mélangeait de l'hindou et du portugais.

«C'était une campagne bâclée, mais le procédé était sophistiqué»

En fin de compte, la plupart des contenus postés sur les différents réseaux sociaux ciblant principalement l'Inde et l'Amérique latine, n'ont reçu «aucun like» d'après Facebook. «C'est tombé à plat», a souligné Ben Nimmo, directeur d'un des services de cybersécurité de l'entreprise. (ats/fag)

