Depuis l'été dernier, Meta s'est donné comme mission de contribuer largement à l'émergence du métavers, et cherche à attirer des créateurs de contenus susceptibles d'attirer à leur tour de nouveaux utilisateurs. (ats/jch)

«Les 30% de commission prélevées par Apple sur les transactions rendent les choses plus difficiles (pour les créateurs), donc nous avons modifié nos produits d'abonnement pour que les créateurs gagnent plus».

«Dans nos efforts de construction du métavers, nous faisons attention à créer des opportunités pour que les créateurs gagnent de l'argent avec leur travail», déclarait Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et patron de Meta, en novembre dernier, sur son profil:

Apple récupère 30% des ventes d'applications ou de biens et services numériques sur ces applis, sauf dans certains cas, les exceptions et exemptions étant nombreuses.

Le taux des commissions est particulièrement mal vu à la lumière de la bataille entre Meta et Apple . Facebook a fait front avec d'autres entreprises qui reprochent au fabricant de l'iPhone de prélever une commission trop élevée sur l'App Store, le magasin d'applications incontournable pour les utilisateurs des smartphones et tablettes de la marque.

«(Un acteur) irresponsable construit une autre plateforme et abuse de son monopole pour en tirer des profits»

Le tweet ironique de Neeraj Agrawal qui travaille avec Coin Center, un think tank sur les cryptomonnaies

Le tweet ironique de Neeraj Agrawal qui travaille avec Coin Center, un think tank sur les cryptomonnaies

Zuckerberg et Meta remettent le couvert avec les monnaies virtuelles

Zuckerberg et Meta remettent le couvert avec les monnaies virtuelles

«Si un créateur vend un objet pour 1 dollar, la commission du Meta Quest Store sera de 0.30 dollar, et celle de la plateforme Horizon sera de 0.17 dollar, ce qui laisse 0.53 dollar au créateur avant d'éventuelles taxes»

Mercredi, la société basée à Menlo Park, en Californie, a précisé les modalités financières: le magasin des casques de réalité virtuelle Oculus, qui appartient à Meta, et la plateforme prélèveront chacun une commission:

Le géant des réseaux sociaux a annoncé lundi sa décision de permettre à des créateurs de vendre des vêtements et autres accessoires virtuels aux utilisateurs de sa principale plateforme dans le métavers, cet ensemble d'univers parallèles souvent considérés comme l'avenir d'internet.

Attaque dans le métro de New York: le suspect inculpé pour terrorisme

Métavers: Les créateurs de contenu céderont 50% à Meta et c'est ainsi

Plus de «International»

Les organisateurs de Coachella prennent un peu The Weeknd pour un c...

Joe Biden hausse le ton et la réglementation face aux armes «fantômes»

Décimée, l'armée russe rappelle ses retraités de plus de 60 ans

Cette Romande a passé 40 jours seule en montagne et est revenue transformée

Les plus lus

L'acteur Cuba Gooding Jr reconnaît avoir très mal agi avec une serveuse

Star de «Jerry Maguire» et Oscar du meilleur second rôle en 1997, l'acteur de 54 ans a été accusé par plus de 20 femmes d'attouchements sur plusieurs décennies.

L'acteur américain Cuba Gooding Jr a reconnu avoir embrassé une serveuse de force, a indiqué mercredi son avocat, dans le cadre d'un accord devant un tribunal de New York qui verra d'autres plaintes pénales contre lui abandonnées.