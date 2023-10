Un cerf de 150 kilos a traversé leur toit

Une sage décision, mais qui n'empêchera pas, vers 4 heures du matin, un cerf élaphe de littéralement traverser la toiture en fibrociment. Sans surprise, une fois l'intrus sur ces quatre pattes, il commencera à paniquer: «Mon mari et moi l’avons entendu se cogner contre les murs, c’était très violent» , témoigne la retraitée, qui avouera avoir préféré attendre l'aube pour appeler «le maire et l'ancien président de la société de chasse». Littéralement piégé durant de longues heures, le cerf saccagera la totalité du garage.

L'épouse avait pourtant prévu le coup. Dimanche soir, Mireille avait mis leur voiture en sécurité, après avoir entendu «des cervidés bramer et se battre violemment entre eux quatre mètres au-dessus de nos têtes». Leur toit en appentis jouxte une falaise de laquelle on peut aisément sauter.

Mireille est encore sous le choc: «Nous avons entendu un grand bruit». Ce bruit, sourd et plutôt inhabituel, c'est celui d'un cerf de 150 kilos qui est tombé au beau milieu du garage d'un couple sans histoire de Dordogne. C'est le quotidien Sud Ouest qui raconte aujourd'hui la traumatisante aventure de Mireille et Michel Gendreau, deux retraités paisiblement installés dans le hameau du Bouscot à Saint-Cybranet.

Les renouvelables seraient plus bénéfiques pour le climat que le nucléaire

Selon Greenpeace, les énergies solaire et éolienne permettent de réduire davantage et plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre qu'un nouveau programme nucléaire à montant équivalent d'investissements.

«Investir 52 milliards d'euros» dans la construction d'éoliennes terrestres et de panneaux photovoltaïques, «permettrait d'éviter quatre fois plus d'émissions de CO 2 qu'en investissant la même somme dans la construction de six [réacteurs nucléaires] EPR 2 d'ici à 2050», indique mercredi l'ONG dans une étude menée à partir de données publiques.