Halloween macabre: une centaine de morts piétinés et asphyxiés à Séoul

D'impressionnants mouvements de foule durant les festivités d'Halloween ont fait, pour l'heure, plus d'une centaine de victimes. Coincées sous d'autres personnes, la plupart sont mortes par asphyxie ou arrêt cardiaque.

Une nuit d'Halloween dramatiquement plus vraie que nature, dont la Corée du Sud se serait volontiers passée. Au coeur de Séoul, plus d'une centaines d'habitants sont décédés, écrasés et asphyxiés par des mouvements de foule d'une ampleur terrible.

Les badauds sont sous le choc: «Vraiment l'Halloween le plus effrayant de ma vie - 30 morts, 400 secouristes déployés. veuillez éviter le quartier d'Itaewon et restez en sécurité» Au début, les autorités parlaient d'une trentaine de décès.

De nombreuses scènes témoignant de l'horreur ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on aperçoit des habitants qui tentent de réanimer des corps par dizaines sur les trottoirs de la capitale.

Au début du drame, les autorités sud-coréennes parlaient d'une trentaine de morts et plus de 120 blessés. Une heure plus tard, le bilan s'alourdit violemment: plus de 120 morts et autant de blessés. Dans les ruelles étroites du quartier d'Itaewon, le succès des célébrations d'Halloween ont fait s'entasser des milliers de sud-coréens et crée des mouvements de panique monstres. Les secours ont commencé à recevoir des appels d'urgence en cascade, signalant des arrêts cardiaques et des difficultés respiratoires.

Un porte-parole des pompiers a indiqué que 140 ambulances avaient été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, a demandé de préparer les hôpitaux à accueillir les blessés.

Itaewon est un quartier habituellement très fréquenté du monde la nuit de la capitale. Depuis que le pays a assoupli les mesures Covid, c'est la première grand célébration publique.