Fusillade dans le métro new-yorkais en pleine heure de pointe

Selon les médias américains, l’attaque aurait eu lieu dans une station de Brooklyn bondée. Une explosion aurait aussi été entendue. Au moins 13 personnes ont été blessées, dont cinq abattues.

Plusieurs personnes ont été abattues, mardi matin, lors d'une fusillade dans une station de métro de Brooklyn, à New York. Le drame aurait eu lieu à l'heure de pointe, ont déclaré des responsables locaux. Cinq personnes sont décédées et 13 blessées, deux victimes sont dans un état critique, selon Fox 5.

Clair a été témoin de l'événement alors qu'elle roulait dans le métro N à destination de Manhattan, rapporte le New York Post. Elle raconte qu'il y avait tellement de coups tirés qu'elle «avait perdu le compte».

Le suspect aurait lancé un fumigène, vers 8h30, à l'intérieur de la station 36th Street sur la ligne N de la 4th Avenue. Il est toujours en liberté et pourrait s'être enfui dans le métro, selon la police. Il est décrit comme pesant 80 kilos et portant un masque à gaz, un gilet orange et un sac de construction.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue de Brooklyn, où se sont produits les faits. «A 8h27, la police a reçu un appel d'urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro», avait confirmé un peu plus tôt à l'AFP une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d'éviter la zone.

Des témoins décrivent une scène chaotique et sanglante alors que les blessés étaient amenés au niveau de la rue et que les passants étaient éloignés de la zone. . (jah/ats)