La gare du Sentier-L’Orient inaugurée à la Vallée de Joux

Vaud: inauguration d'une gare à 26 millions

La nouvelle gare du Sentier-L’Orient, dans la Vallée de Joux, a été inaugurée après neuf mois de travaux.
18.12.2025, 15:5018.12.2025, 15:50

La nouvelle gare du Sentier-L'Orient a été inaugurée mercredi soir à la Vallée de Joux. Ces travaux de modernisation, qui ont duré neuf mois, visaient notamment à renforcer l'accessibilité, la sécurité et l'efficacité des correspondances.

La nouvelle gare du Sentier-L’Orient inaugurée à la Vallée de Joux le 17 décembre.
La nouvelle gare du Sentier-L’Orient inaugurée à la Vallée de Joux.Image: Travys

L'accueil pour la clientèle a ainsi été repensé avec ascenseurs, escaliers, marquises et blocs d'information, indique la compagnie régionale Travys dans un communiqué. Un nouvel abri pour les voyageurs a aussi été créé. La gare a également été mise aux normes pour les personnes en situation de handicap. L'investissement total s'est monté à environ 26 millions de francs, dont 98% à charge de la Confédération.

Lors de la cérémonie qui a réuni 400 personnes, dont 150 invités officiels, la société Travys en a profité pour annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de bus nocturne entre Yverdon-les-Bains, Vallorbe, Le Brassus et Le Pont, les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Cette mesure, soutenue par le canton de Vaud, fait suite à une pétition portée par les jeunes de la région. Sa pérennisation dépendra de la fréquentation. (sda/ats)

