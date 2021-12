Le plus haut gradé indien meurt dans un crash d'hélicoptère

Les médias locaux rapportaient que l'hélicoptère avait décollé de la base de l'armée de l'air de Sulur, mercredi après-midi, et que certains passagers rescapés avaient été emmenés dans des hôpitaux pour y être soignés.

Le général Rawat et son épouse étaient à bord de l'appareil avec d'autres officiers et se dirigeaient vers le Defence Services Staff College, institution de formation de la défense, a déclaré à l'AFP un officier supérieur de l'armée.

«Une enquête a été ordonnée pour déterminer la cause de l'accident», poursuit le communiqué.

