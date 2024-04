Boeing a encore eu un problème

Selon un enregistrement des échanges entre la tour de contrôle et le cockpit, disponible sur un site spécialisé et consulté par l'AFP, le pilote évoque une «surchauffe des freins» et «un incendie au niveau du moteur gauche». «Aucun passager n'a été blessé», a précisé la municipalité de Lubbock.

L'avion devait se rendre à l'aéroport international Harry Reid de Las Vegas (Nevada). La compagnie aérienne a précisé que l'équipage de ce 737-800 NG (Next Generation), une version antérieure au 737 MAX, avait «reçu une indication concernant un possible problème de moteur». Le vol a été «interrompu en toute sécurité».

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Trump fait la manche

Et il le fait plutôt bien: si l'on en croit le parti républicain, 50 millions de dollars ont été amassés ce week-end, en Floride et en quelques heures. Petit retour sur cette récolte de fonds, avec des petits fours, de grosses liasses, un (autre) milliardaire controversé, des «pays de merde», un éloge de «la Suisse», le sourire crispé de Melania Trump et de nouveaux rêves de grandeur.

Le 28 mars dernier, Joe Biden affichait la mine des grands jours. Au célèbre Radio City Music Hall de New York, entouré de Bill Clinton et de Barack Obama, le président a dragué les porte-monnaie bien remplis avec un bilan carrément réjouissant. En quelques heures, 25 millions de dollars seront récoltés. Selon son équipe, ce serait ni plus ni moins que la plus grosse collecte politique en un seul événement.