Le trou laissé par la porte qui s'était détachée d'un avion de Boeing le 5 janvier 2024. Keystone

Vous ne voulez plus voler avec Boeing? Voici les compagnies à éviter

De nombreux accidents impliquant des avions de Boeing ont eu lieu depuis le début de l'année. De quoi créer un début de psychose chez certains. Plusieurs compagnies aériennes, dont Swiss, comptent des appareils de l'entreprise américaine dans leur flotte.

Plus de «International»

Depuis le début de l'année, les ennuis se succèdent pour Boeing. Le 5 janvier, un 737 MAX d'Alaska Airlines perdait sa porte en plein vol, peu après avoir décollé de Portland. L'incident s'était soldé par quelques blessés légers, mais il ravivait un vieux traumatisme: en 2018 et 2019, deux avions de ce type s'étaient crashés en Indonésie et en Ethiopie, faisant 346 morts au total.

Toujours en janvier 2024, un autre 737 MAX a dû atterrir d'urgence après l'envol de l'un de ses hublots et, pas plus tard que ce jeudi, un Boeing 777 a perdu une roue pendant le décollage, à San Francisco. Le pneu a fini sa course dans un parking, endommageant plusieurs voitures.

L'accident de la porte a ouvert la boîte de Pandore. Des contrôles effectués par la suite ont permis de détecter des «éléments mal fixés» sur plusieurs autres Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines. La compagnie United a également fait état de «boulons nécessitant d'être resserrés» sur les portes de ses 737 MAX.

Dans un rapport sur l'incident, publié début mars, l'agence fédérale américaine de l'aviation fait état de «problèmes de non-conformité dans le contrôle des processus de fabrication, la manipulation et le stockage des pièces». Même le patron de l'entreprise reconnaissait la «gravité» des faits.

Bien que les spécialistes de l'aviation ne cessent de souligner le caractère exceptionnel de ces incidents, leur fréquence peut effectivement donner l'impression que les appareils de Boeing sont plus dangereux que les autres. Surtout chez ceux qui ont déjà naturellement peur de s'asseoir dans un avion. Voici donc les compagnies qui en comptent dans leur flotte.

Swiss

Notre compagnie nationale utilise 12 avions construits par le fabricant américain, tous des Boeing 777. Décrit par Swiss comme «le vaisseau amiral» de sa flotte, cet appareil assure les vols long-courriers. Il s'agit du même modèle qui a perdu une roue jeudi à San Francisco.

L'un des Boeing 777 de Swiss à l'aéroport de Zurich, en 2016. Image: KEYSTONE

Lufthansa

Lufthansa, maison mère de Swiss, compte de nombreux Boeing dans sa flotte: dix-neuf 747-8i, trois 787-9 et huit 747-400. Ces derniers seront retirés et remplacés par des 777 d'ici 2025.

Air France

Air France compte 61 Boeing 777 et 10 Boeing 787. Ces appareils sont utilisés pour des vols long-courriers.

Un Boeing 777 d'Air France. Image: EPA

Delta Airlines

Sans surprise, la compagnie américaine Delta Airlines dispose de plusieurs centaines de Boeing, dont: 88 Boeing 717, 240 Boeing 737 et 126 Boeing 757.

Qatar Airwaves

La compagnie qatarie utilise cinq modèles de Boeing, dont le tristement célèbre 737 MAX. Au total, sa flotte compte 120 appareils construits par le fabricant américain, sur 229 au total.

Ryanair

La flotte de la compagnie à bas prix irlandaise est principalement composée par des Boeing 737-800: 410 appareils sont actuellement en service. Ryanair possède également une centaine de Boeing 737 MAX 8.

Emirates

La compagnie aérienne basée à Dubaï compte 134 Boeing 777 dans sa flotte.

A noter qu'Easyjet n'utilise que des avions construits par Airbus, tout comme la compagnie nationale italienne ITA Airways. (asi)