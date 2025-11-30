brouillard
International
Faits divers

Une fusillade en Californie en plein thanksgiving fait quatre morts

Une fusillade en Californie en plein thanksgiving fait quatre morts

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, a annoncé la police. La fusillade a eu lieu en plein week-end prolongé de thanksgiving.
30.11.2025, 08:2730.11.2025, 08:27

«Nous pouvons confirmer qu'à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d'armes à feu et que quatre victimes sont décédées», a écrit dans un communiqué sur le réseau social X le bureau du shérif du comté de San Joaquin.

La police a précisé qu'il pouvait s'agir de tirs «ciblés».

Des tirs ont été signalés en début de soirée samedi sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif en précisant que l'enquête était en cours et les informations extrêmement «limitées».

«Les enquêteurs examinent toutes les possibilités [...] et travaillent à déterminer les circonstances qui ont pu conduire à cette tragédie», a encore écrit la police locale dans son communiqué.

Soldate abattue à Washington

Ces tirs surviennent après une attaque délibérée mercredi à l'autre bout du pays, dans la capitale fédérale Washington, lorsqu'un ressortissant afghan de 29 ans réfugié aux Etats-Unis depuis 2021 a tué une jeune militaire de la garde nationale et grièvement blessé un second soldat.

Donald Trump annonce le pire après la fusillade de Washington

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés. En 2024, si l'on exclut les suicides, au moins 16'700 personnes ont été tuées par arme à feu.

Depuis l'assassinat en septembre de l'influenceur populaire auprès de la jeunesse conservatrice et trumpiste, Charlie Kirk, le pays, ultra polarisé, redoute une augmentation d'actes de violence politique par arme à feu.

(sda/ats/afp)

