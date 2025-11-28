Sarah Beckstrom, de la Garde nationale américaine, était l’une des victimes de la fusillade de mercredi, à Washington. Elle est décédée à l’hôpital jeudi soir. images: dr

Donald Trump annonce le pire après la fusillade de Washington

A 20 ans à peine, Sarah Beckstrom, l’un des soldats de la Garde nationale visée à la tête par un ressortissant afghan, mercredi, est décédée. «Elle nous regarde d’en haut», a commenté le président des Etats-Unis.



Le FBI a lancé une enquête pour terrorisme, après la fusillade, mercredi à Washington, orchestrée par un ressortissant afghan ayant servi aux côtés de l’armée américaine en Afghanistan. Le suspect, identifié comme étant Rahmanullah Lakanwal, a fomenté une «embuscade» et tiré sur deux agents de la Garde nationale, à deux pas de la Maison-Blanche. D’abord annoncées décédées, les victimes avaient en réalité survécu à l’attaque, mais étaient plongées dans «un état critique».

Si l’un des deux soldats est toujours entre la vie et la mort, Sarah Beckstrom, de Virginie-Occidentale, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi, à la suite d’une intervention chirurgicale. C’est le président des Etats-Unis qui a annoncé la nouvelle, dans une conférence de presse de dernière minute.

«Sarah Beckstrom, l'une des gardes nationales dont nous parlons, une jeune femme remarquable et très respectée, a commencé son service en juin 2023 et s'est distinguée à tous égards. Elle vient de décéder» Donald Trump

«Elle n’est plus parmi nous. Elle nous regarde d’en haut en ce moment même. Elle a été sauvagement agressée, elle est morte maintenant», ajoutera Donald Trump, avant de donner des nouvelles de son collègue de la Garde nationale:

«L’état d’Andrew Wolfe est très grave. Il lutte pour sa vie» Donald Trump

Hommage de son école

Dans un communiqué, le collège de Sarah Beckstrom a tenu à lui rendre hommage, en publiant une photo lors de la remise des diplômes. Le lycée de Webster County, en Virginie-Occidentale, déclare notamment que «Sarah, membre de la promotion 2023, a toujours fait preuve de la force, du caractère et de l'engagement qui font la fierté de notre école et de notre communauté».

«Sa décision de servir son pays illustre parfaitement les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos élèves» Le lycée de la victime, dans le comté de Webster.

Selon CNN, la jeune Sarah «a commencé son service militaire le 26 juin 2023 et a été affectée à la 863e compagnie de police militaire, qui fait partie de la 111e brigade du génie au sein de la Garde nationale de l'armée de Virginie-Occidentale».

Le tireur présumé, Rahmanullah Lakanwal, après avoir collaboré avec la CIA en Afghanistan, a pu s’établir aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre de l'opération «Bienvenue aux alliés», sous le gouvernement Biden.

En réaction à cette fusillade, mais aussi en raison de la nationalité et du statut du suspect, Donald Trump a annoncé vouloir réexaminer «toutes les cartes vertes» attribuées aux ressortissants de 19 pays «préoccupants», sous l’égide de l'USCIS, une agence fédérale américaine chargée de l'immigration.

Voici les pays concernés par le serrage de vis:

- Afghanistan

- Birmanie

- Tchad

- République du Congo

- Guinée équatoriale

- Érythrée

- Haïti

- Iran

- Libye

- Somalie

- Soudan

- Yémen

- Burundi

- Cuba

- Laos

- Sierra Leone

-Togo

- Turkménistan

- Venezuela



(fv)