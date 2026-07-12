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Canada: au moins deux morts et des blessés dans une fusillade à Toronto

Au moins deux morts et quatre blessés dans une fusillade à Toronto

Police and paramedics respond to an active shooter at the Salsa on St. Clair event in Toronto, Saturday, July 11, 2026. (Keito Newman/The Canadian Press via AP) Canada Toronto Shooting
Les services d'urgence canadiens ont réalisé une intervention périlleuse lors d'une fusillade à Toronto.Keystone
Une fusillade, vraisemblablement liée à un règlement de comptes, s'est déroulée samedi lors d'un festival de salsa à Toronto (Canada). Deux personnes sont mortes et quatre ont été blessées.
12.07.2026, 07:0712.07.2026, 07:07

Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées samedi après un échange de tirs lors d'un festival de salsa rassemblant des milliers de personnes à Toronto, au Canada. Les deux morts seraient les protagonistes d'un règlement de comptes.

Un règlement de comptes

Selon les premiers éléments rassemblés par les enquêteurs, «il y a eu un échange de tirs entre deux individus et deux armes à feu ont été retrouvées sur les lieux», selon le chef adjoint de la police de la ville, qui a déclaré:

«Deux hommes ont été déclarés morts et quatre autres individus ont été transportés vers des hôpitaux avec des blessures graves»

Interrogé sur le ou les suspects recherchés, le responsable n'a pas exclu qu'il y ait pu avoir plus de personnes impliquées dans les tirs que les deux personnes évoquées. Il a aussi souligné le danger que ce règlement de comptes présumé aurait pu représenter pour les plus de 13 000 participants à ce festival de musique latine. Il a conclu:

«Aucune arrestation n'a eu lieu jusqu'ici»

Les dirigeants canadiens sous le choc

Le premier ministre canadien Mark Carney s'est déclaré «horrifié par la fusillade qui a entraîné la mort de deux personnes au Salsa on St. Clair Festival à Toronto». «Mes prières vont aux familles qui pleurent leurs proches» et «mes remerciements aux officiers de police et aux premiers intervenants dont le courage et l'action rapide ont permis d'éviter une plus grande tragédie», a-t-il ajouté.

Présente sur les lieux, la maire de Toronto, Olivia Chow, s'est dit «profondément bouleversée et en colère face à cet acte de violence irresponsable, en plein milieu d'un festival fréquenté par des familles, des enfants et des personnes âgées».

Doug Ford, le dirigeant de la province de l'Ontario, dont Toronto est la capitale, s'est dit «dévasté par la violence insensée» qui «a pris deux vies et blessé d'autres personnes». «Mes pensées vont aux victimes, leurs familles et toutes les personnes affectées», a-t-il ajouté.

Une témoin a décrit à la chaîne de télévision CTV des scènes de panique:

«Soudainement, tout le monde s'est mis à courir vers la scène, se demandant ce qui se passait. La police est arrivée et a coupé la musique»

(btr/ats)

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