Au moins deux morts et quatre blessés dans une fusillade à Toronto
Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées samedi après un échange de tirs lors d'un festival de salsa rassemblant des milliers de personnes à Toronto, au Canada. Les deux morts seraient les protagonistes d'un règlement de comptes.
Un règlement de comptes
Selon les premiers éléments rassemblés par les enquêteurs, «il y a eu un échange de tirs entre deux individus et deux armes à feu ont été retrouvées sur les lieux», selon le chef adjoint de la police de la ville, qui a déclaré:
Interrogé sur le ou les suspects recherchés, le responsable n'a pas exclu qu'il y ait pu avoir plus de personnes impliquées dans les tirs que les deux personnes évoquées. Il a aussi souligné le danger que ce règlement de comptes présumé aurait pu représenter pour les plus de 13 000 participants à ce festival de musique latine. Il a conclu:
Les dirigeants canadiens sous le choc
Le premier ministre canadien Mark Carney s'est déclaré «horrifié par la fusillade qui a entraîné la mort de deux personnes au Salsa on St. Clair Festival à Toronto». «Mes prières vont aux familles qui pleurent leurs proches» et «mes remerciements aux officiers de police et aux premiers intervenants dont le courage et l'action rapide ont permis d'éviter une plus grande tragédie», a-t-il ajouté.
I am horrified by the shooting that has killed two people at the Salsa on St. Clair Festival in Toronto.— Mark Carney (@MarkJCarney) July 12, 2026
My prayers are with the families grieving their loved ones, those who are in critical condition, and everyone who has been affected by this horrific event.
My thanks to…
Présente sur les lieux, la maire de Toronto, Olivia Chow, s'est dit «profondément bouleversée et en colère face à cet acte de violence irresponsable, en plein milieu d'un festival fréquenté par des familles, des enfants et des personnes âgées».
Doug Ford, le dirigeant de la province de l'Ontario, dont Toronto est la capitale, s'est dit «dévasté par la violence insensée» qui «a pris deux vies et blessé d'autres personnes». «Mes pensées vont aux victimes, leurs familles et toutes les personnes affectées», a-t-il ajouté.
I am devastated by the senseless violence at the Salsa on St. Clair Festival that has claimed two lives and injured others.— Doug Ford (@fordnation) July 12, 2026
My thoughts are with the victims, their families and everyone affected. Thank you to Toronto Police and our first responders for responding to this…
Une témoin a décrit à la chaîne de télévision CTV des scènes de panique:
(btr/ats)