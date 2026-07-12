Un proche allié de Donald Trump décède d'une «maladie soudaine»

Le sénateur américain Lindsey Graham est décédé soudainement. Image: keystone

Le sénateur américain Lindsey Graham, ancien critique devenu allié de Donald Trump, est décédé samedi à l'âge de 71 ans d'une maladie «brève et soudaine».

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Le républicain américain Lindsey Graham est décédé samedi soir à l'âge de 71 ans «après une maladie brève et soudaine», selon un message publié sur X. Sa famille «remercie chacun pour ses prières et demande que sa vie privée soit respectée en cette période incroyablement difficile», poursuit le communiqué.

Lindsey Graham représentait depuis 2003 l’Etat de Caroline du Sud au Sénat américain. Il avait auparavant siégé à la Chambre des représentants et devait se représenter à sa réélection cette année.

Critique devenu allié

Autrefois critique virulent de Donald Trump, Lindsey Graham était devenu ces dernières années l’un des plus fidèles soutiens du président américain. Il avait notamment défendu à plusieurs reprises les positions de l’administration américaine durant la guerre contre l’Iran.

En 2016, Lindsey Graham s’était lui-même porté candidat à la présidence des Etats-Unis, sans toutefois parvenir à s’imposer lors des primaires républicaines. (trad. btr)