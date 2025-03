Caca sur le sol et piqûre dans le pénis: ce chef de police leur fait vivre un enfer

Un chef de police du New Jersey est accusé de harcèlement moral et physique par cinq inspecteurs. Et la liste de ses actes présumés est ahurissante. Si l’avocat des plaignants parle d’un «zoo de l’horreur», la ville «défend fermement» l'individu, selon NBC News.

Même dans une série Netflix, on aurait sans doute de la peine à le croire. Les accusations de cinq agents de police du commissariat de North Bergen, dans le New Jersey, laissent entendre que leur chef leur fait vivre un véritable enfer. Dans la plainte pour harcèlement qu’ils viennent de déposer, on a droit au détail des faits présumés et il faut s’accrocher.

«J'ai représenté des milliers de policiers au fil des ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est tout simplement impossible à décrire» Patrick Toscano, avocat des plaignants

Voici tout ce qui lui est reproché:

Le chef de police aurait baissé plusieurs fois son pantalon dans le commissariat, avant de déféquer sur le sol et devant des collègues.

Il aurait fait de même dans la poubelle de nouveaux agents, comme une sorte de bizutage.

Idem sur le sol des toilettes, «sans doute dans l’espoir que quelqu’un marche dedans».

Il aurait également glissé en douce de l'Adderall et du Viagra dans la cafetière du bureau.

Il aurait mis des tonnes de piments forts dans la nourriture d'autres employés.



Il se serait rasé les bras sur le bureau d’un employé.

Sans oublier les insultes racistes et homophobes et les sextoys et drapeaux LGBT envoyés au domicile de certains agents.

Pire encore: notre homme aurait piqué un officier dans le pénis, à travers son jean, avec une aiguille hypodermique.

Le témoignage de la victime présumée: «Après m'avoir coincé dans les archives sans que je puisse m’enfuir, il a enfoncé une aiguille hypodermique à travers mon jean jusqu'à piquer le bout de mon pénis» L’un des plaignants

«Le chef se rasait les poils sur la nourriture des employés. Il aimait aussi frotter les fluides de ses sous-vêtements sur le personnel» Un autre plaignant

preuve déposée

Selon l’avocat des cinq inspecteurs, ce commissariat du New Jersey serait devenu progressivement un «zoo de l’horreur». Situé en face de Manhattan, sur l’autre rive de l’Hudson, ce poste de police abrite pas moins de 123 employés, qui sont sous les ordres de ce chef accusé d’harcèlement et d’agression depuis février 2024. A noter que ce dernier gagne 228 000 dollars par année et que son père et son grand-père ont été chefs adjoints du département de police de North Bergen.

De son côté, le maire de la ville assure se ranger «totalement» du côté du chef de police.

«La municipalité de North Bergen a pleinement confiance dans la direction du service de police de North Bergen par le chef Robert Farley et nous nions fermement ces allégations fausses et scandaleuses faites par des officiers mécontents qui ont recours à l'attaque de la réputation d'un fonctionnaire dévoué pour atteindre leurs propres objectifs égoïstes» Selon un porte-parole de la ville de North Bergen.

Alors que cette affaire est loin d’être terminée, on se demande simplement comment toute cette équipe va un jour pouvoir (re)bosser ensemble dans le calme et la bonne humeur. Surtout quand leur boulot est précisément de faire respecter l’ordre et la loi.