Une Suissesse a été égorgée sur une terrasse en Algérie

Malgré l’arrestation de deux suspects, le flou persiste autour de l’assassinat d’une touriste suisse à Djanet, laissant des questions sans réponse.



Le 11 octobre dernier, une touriste suisse a été assassinée à Djanet, au sud de l'Algérie. Attaquée sur la terrasse d’un café en plein centre-ville, la victime aurait été égorgée par un homme armé d’une arme blanche, selon Libération. La femme en question – dont l’identité n’a pas été divulguée – a succombé à ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital local.

Selon une source proche de personnes sur place, deux hommes auraient été interpellés, dont l’un arrêté par la population. «Ce sont deux individus du nord du pays, présents ici depuis six mois et déguisés en Touaregs. On ignore s’il s’agit d’un acte isolé ou revendiqué», précise la source citée par le journal français. Elle ajoute tout de même:

«Pour l’instant, tout est étouffé. Rien ne filtre, même sur les réseaux sociaux. Sur place, c’est silence radio, et tout le monde s'y conforme» source: Libération

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé le meurtre et a rapatrié les quatre personnes qui accompagnaient la victime. Cependant, aucune autre information n’a été fournie. Notons que sur son site l'Office déconseille de se rendre dans certaines régions d'Algérie, soulignant l'importance de veiller à sa sécurité personnelle. Le risque d'enlèvement y est également jugé élevé dans certaines zones.

Des personnes se promènent dans la ville de Djanet (archives). imago

A la suite de ce meurtre, sur place, les mesures de sécurité ont été renforcées dans la région avec l'installation de barrages militaires. Une enquête est en cours, mais le mystère reste entier.

Un silence qui questionne

La région est une destination touristique prisée, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. Faut-il comprendre, dans ce silence, l'envie d'éviter toute mauvaise publicité? En 2023, l'Algérie a accueilli 3,3 millions de touristes, dont 2,2 millions d'étrangers, et 800 000 visiteurs supplémentaires au premier trimestre 2024.

L'obtention de visas a été considérablement facilitée dans ce pays qui compte sur cette manne. L'Office national du tourisme continue de promouvoir la «destination Algérie», qui a généré 1,6 million de dollars en 2023. Ironie tragique, la touriste suisse a été assassinée à Djanet, à quelques pas de l’antenne locale de cet organisme.

Le DFAE, (jah)