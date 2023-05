La garde rapprochée était sur le qui-vive. Keystone

Grosse frayeur à Buckingham Palace: un homme arrêté

L'ambiance n'est pas au calme plat au palais de Buckingham en ce mardi 2 mai. La BBC a rapporté qu'un homme a fait irruption et mis sur les dents la sécurité de Charles et Camilla.

L'info est venue en premier lieu de la spécialiste de la royauté pour le Daily Mail, Rebecca English.

La BBC a ensuite révélé qu'un homme a été arrêté par la police vers 19h00, mardi, après s'être approché des portes du palais, selon les déclarations de Scotland Yard.

L'intrus aurait jeté des cartouches de fusil de chasse dans l'enceinte du palais et portait aussi un sac suspect. Une explosion contrôlée a même été effectuée par précaution après une inspection menée par des spécialistes. Au moment de la neutralisation, le palais a été bloqué et plusieurs personnalités politiques ont été évacuées en attendant de savoir quelles étaient les motivations précises de cet homme

Une petite poussée d'adrénaline alors que le roi et la reine consort n'étaient pas présents à Buckingham au moment des faits. «Les agents ont immédiatement arrêté l'homme et il a été placé en garde à vue. Il n'y a eu aucun coups de feu tirés et ni les officiers, ni les membres du public n'ont été blessés. Les agents restent sur les lieux et d'autres enquêtes sont en cours», explique Joseph McDonald, un chef de la police.