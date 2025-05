L’ampleur de la rumeur a poussé l’Elysée à passer à l’offensive. Image: dr

Cette scène a embrasé le web ce week-end

Une vidéo floue, un président français, deux alliés européens et un mouchoir en papier: il n’en fallait pas plus pour que X s’enflamme sur une prétendue coke party présidentielle à bord d’un train diplomatique. Au point de pousser l’Elysée à démentir. On décortique cette folle histoire ensemble.

Plus de «International»

Une ligne blanche dans un train pour l’Ukraine? Non, c’est juste une boulette. De mouchoir.



Dans la longue série des «trucs aperçus 0,3 seconde sur une vidéo compressée en 240p puis disséqués comme des preuves irréfutables par le tribunal populaire sur les internets qui s’emmerdent», voici donc le mouchoir d’Emmanuel Macron.

On rembobine. Vendredi dernier, en route (enfin, en train de nuit) vers Kiev depuis la Pologne, le président français voyage avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Objectif du déplacement? Tenter d’arracher un cessez-le-feu temporaire à Vladimir Poutine.

Mais ce que certains internautes ont retenu de ce sommet diplomatique n’a rien à voir avec la paix en Europe. Non, c’est bien... un kleenex qui a agité les internets. Oui, un vulgaire mouchoir en papier, saisi par les photographes présents lors de ce déplacement, et que Macron «cache» dans sa main dans une vidéo qui titille X.

Ceci alors que justement, dans une vidéo postée dimanche par le président français lui-même, on ne voit pas cette scène.

Et là, c’est le drame. Pour certains, il s’agirait non pas d’un mouchoir, mais d’un pochon de cocaïne. Et dans les mains du chancelier allemand, non pas un cure-dents, mais une paille pour sniffer ladite cocaïne, façon remake de Narcos.

Quand X se prend pour Les Expert: Miami

Ce n’est pas la première fois que la géopolitique européenne se fait tordre par les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c’est une combinaison magique: une vidéo en basse résolution, une ambiance détendue (ce qui, en temps de guerre, semble déjà atrocement suspect), trois dirigeants occidentaux, et une image zoomée à l’extrême sur un objet blanc non identifié.

Résultat: un tsunami de commentaires, des ralentis et arrêts sur image, et une nouvelle théorie du complot un peu pétée. Et même, cerise sur la montagne de coke, des prises de parole comme celle de Nicolas Dupont-Aignan, président du parti d’extrême-droite Debout la France, pour qui il en va de la «crédibilité» de la France:

C’est vrai qu’on ne dort plus depuis.



Derrière la rumeur? Selon RTL, cette propagation ultra-rapide vient de comptes X pro-russes, spécialistes de la désinformation et du détournement de contenu. Le message sous-jacent est clair: les dirigeants européens sont décadents, drogués, et donc illégitimes.

L’Elysée sort la carte du sarcasme

L’ampleur de la rumeur a poussé l’Elysée à passer à l’offensive. Sur X, il s’est fendu d’un post avec deux photos, saupoudrées d’une bonne dose de sarcasme. L’une, zoomée, montre le fameux mouchoir avec cette légende pince-sans-rire:

«Ceci est un mouchoir. Pour se moucher.»

L’autre, une photo du trio franco-germano-britannique hilare avec cette punchline: «Ceci est l’unité européenne. Pour faire avancer la paix.»

Le fait qu'Emmanuel Macron «cache» le mouchoir tiendrait plutôt du fait que le président français ne voulait pas laisser un détritus sur la table alors que les photographes de l'AFP et d'AP mitraillaient la scène.