65 femmes reçoivent un courrier dégoûtant: elles ont un lien caché

La police australienne est sur les dents. Elle enquête sur le cas de plusieurs ex-camardes de classe qui ont toutes reçu un courrier suspect.

Relever son courrier, c'est rarement une partie de plaisir: factures, publicité, tous ménages. Mais ça, ce n'est rien comparé à ce qu'ont vécu une soixantaine d'Australiennes.

Au cours des trois derniers mois, 65 femmes du sud-est et de l'est de Melbourne ont ouvert des lettres au contenu peu ragoutant. Et pour cause, elles ont fait la mauvaise expérience de tomber sur des préservatifs usagés accompagnés de messages manuscrits, pour le moins explicites.

Lien entre les victimes

Le premier incident a été signalé en mars. Le plus récent date de lundi dernier. La police australienne n'a pour l'heure aucune idée de qui pourrait en être l'auteur. Elle part du principe que toutes les victimes sont liées entre elles et qu'elles font partie d'une attaque ciblée.

Le quotidien australien Herald Sun écrit que toutes les femmes concernées auraient fréquenté le Kilbreda College et obtenu leur diplôme en 1999. L'une des victimes, Bree Walker, s'est confiée:

«J'ai découvert que mon amie avait également reçu une lettre. J'ai donc écrit à tous les anciens élèves de ma classe pour leur demander s'ils avaient aussi reçu la lettre. J'ai découvert que sept femmes étaient concernées.»

Personne n'a de piste quant à l'origine des lettres, poursuit Bree Walker. Les victimes supposent que leurs adresses auraient fuité d'un ancien annuaire de l'école.

«Nous voulons que cette personne arrête de faire ça. C'est dégoûtant et effrayant. Nous ne savons pas ce que cela lui apporte. Beaucoup de femmes se sentent stressées par cela.»

La police a sollicité l'aide de la population locale pour la suite de l'enquête. (saw)

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.