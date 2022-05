Pourquoi Margaret Thatcher est à l'origine du Star Wars Day

Le quatrième jour du mois de mai n'est pas une date ordinaire pour les passionnés de Star Wars et... les spécialistes en politique britannique. Explications.

Tous les 4 mai, les amoureux de Star Wars célèbrent leur passion pour la saga de science-fiction signé George Lucas. Cette date, que les Anglophones prononcent «May, the fourth» a été désignée de telle sorte à créer un jeu de mots avec une réplique du film devenue culte: «May the force be with you» – en français: «Que la force soit avec toi». Sauf que les Jedi, qui énoncent cette expression pour se donner du courage avant tout combat, ne sont pas les premiers à l'avoir utilisée.

Si le «Star Wars Day» a lieu tous les 4 mai, les fanatiques devraient plutôt remercier une femme qui a marqué l'Histoire.

Genèse politique

Selon le Time, l'expression désormais populaire remonterait au 4 mai 1979, quelques heures après l'élection de la première femme Premier ministre du monde occidental: Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher, Premier ministre britannique, prenant la parole le 1er juillet 1991 à Londres. Image: shutterstock

Pour célébrer sa victoire, son parti politique, les conservateurs, avaut placé des félicitations d'une demi-page dans le journal britannique London Evening News avec le jeu de mots: «May the Force Be With You, Maggie. Congratulations!»

Le jeu de mots «May the Fourth Be With You» a été utilisé pour la première fois par le parti politique de Margaret Thatcher en 1979. Image: london evening news

Depuis, comme l'indique The Verge, la phrase est réapparue dans la politique britannique à deux reprises:

Le 4 mai 1994 par Harry Cohen , membre du parti travailliste, au cours d'une discussion à la Chambre des communes sur la défense nationale.

, membre du parti travailliste, au cours d'une discussion à la Chambre des communes sur la défense nationale. Le 5 mai 2012 par Boris Johnson après avoir été réélu maire de Londres.

«Star Wars Day» du 25 mai

Dès 2007, pour éviter toute affiliation politique à la saga de science-fiction, le conseil municipal de Los Angeles a présenté la date du 25 mai en tant que véritable «Star Wars Day», en hommage à la date de sortie du premier film lancé en 1977.

Un échec cuisant face à la persévérance des fans qui se sont même vus soutenus par Lucasfilm quelques années plus tard. En 2013, la société de production derrière Star Wars a en effet ajouté le «May the Fourth Be With You» à son calendrier officiel de célébrations intergalactiques. (mndl)