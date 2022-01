Longtemps surnommée «la fête de l'année à Hollywood», la remise des Golden Globe Awards a toujours été un véritable spectacle télévisé. Image: keystone

Les Golden Globes auront lieu sans hôte, sans diffusion TV et sans stars

Avec Omicron, l'association organisatrice de l'événement a annoncé que ni la presse ni les célébrités sont invitées à la 79e édition, qui se déroulera également sans public. Super.

Longtemps surnommée «la fête de l'année à Hollywood», la remise des Golden Globe Awards a toujours été un véritable spectacle télévisé très arrosé et très étoilé, présidé par un animateur célèbre qui adressait certaines des meilleures blagues cassantes de la soirée aux lauréats eux-mêmes. Ce ne sera pas du tout le cas cette année.

Les organisateurs remettront les prix de cette année par... la poste, c'est-à-dire que les statuettes seront livrées ou envoyées aux lauréats. Il n'y aura donc aucune ambiance de fête et le programme de la soirée s'annonce bien triste: pas de diffusion télévisée en direct, pas de célébrités et même pas d'hôte prestigieux pour animer la soirée. Nada. Cette annonce intervient quelques jours avant la date prévue du spectacle, ce dimanche 9 janvier.

On vous avait déjà parlé de la controverse autour de la cérémonie: Boycottés par NBC, Netflix et Amazon, bientôt la fin des Golden Globes?

Du coup, à quoi ça sert de maintenir la cérémonie?

Et un certain nombre de restrictions supplémentaires leur seront imposées, notamment une preuve de vaccination, une injection de rappel et un test PCR négatif effectué dans les 48 heures précédant l'événement.

«Et, il n'y aura pas de tapis rouge. Tous les invités doivent être masqués et se tenir à distance socialement à tout moment lorsqu'ils se trouvent dans la salle de bal.» Les organisateurs de la cérémonie des Golden Globes.

Le communiqué ne fait pas non plus mention d'un livestream (diffusion en direct sur internet) ou d'un autre moyen virtuel de se connecter.

L'absence des célébrités n'est pas seulement liée au Covid-19. Des sources indiquent à Variety qu'aucune star n'a accepté de participer aux Golden Globes, probablement en raison de la récente controverse sur la diversité du comité d'organisation (HFPA).

Par ailleurs, la chaîne américaine NBC a annulé la diffusion annuelle de la cérémonie, après que la HFPA ait été critiquée pour des allégations de corruption et pour ne pas avoir de membres noirs parmi son comité de direction.

En réponse à la polémique, les dirigeants ont annoncé une grande réforme, tout en nommant 21 nouveaux journalistes aux profils bien plus diversifiés qu'auparavant. On se réjouit de voir ce que ça va donner... ou pas.