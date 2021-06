International

Van Damme casse tout dans «Le Dernier Mercenaire» sur Netflix



En attendant son nouveau film ultra barge, dix citations WTF de Van Damme

Dans «Le Dernier Mercenaire», Van Damme réserve des kicks et surtout des phrases à la hauteur de son charisme. Ces dernières nous avaient manquées. En attendant la sortie du film cet été, retour sur ces cultissimes philosophies qui mettent en PLS les plus grands penseurs.

Il (ou ses castagnes d'orfèvre) vous ont manqué? Nous aussi. Le 30 juillet, le légendaire Jean-Claude Van Damme débarque sur Netflix pour casser nos écrans dans le rôle du «Dernier Mercenaire» (2021). Pour l'occasion, il n'hésite pas à offrir, à notre plus grande surprise , les scènes les plus WTF du cinéma français. Ici le pitch.👇

Mais avant, peut-être préférez-vous voir la bande-annonce qui claque? Vidéo: YouTube/FilmsActu

Un ancien agent des services secrets, joué par Jean-Claude Van Damme, fait son come back en France afin de sauver son fils qu’il n'a jamais rencontré. Celui-ci est accusé de trafic d'armes et de drogue par le gouvernement qui le recherche activement. Plot twist, il s'agit d'un coup monté d'une mystérieuse organisation terroriste internationale. A cette mascarade, Jean-Claude Van Damme n'a d'autres choix que d'intervenir en nous sortant son nouvel adage:

«La vie, c'est comme une opération. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as»

Des kicks secs et des prises dures, des perruques volantes et des slips é la vue de tout Paris, vous l'aurez compris, le réalisateur français David Charhon arme son film d'action d'une aura résolument drôle et piquante. Avec d'autres têtes d'affiche qui devraient exalter les fans d'Eric Judor, Alban Ivanov ou Patrick Timsit.

9 citations de JCVD qui titillent notre chakra

Dans l'attente, on n'a pas pu s'empêcher de retrouver les meilleures citations du philosophe des temps modernes. Ne nous remerciez pas, restez juste «aware» comme Van Damme l'aurait si bien dit.

«1+1=1 parce que quand on parle, on parle d'une personne à une personne. Ou peut-être que 1+1=11?»

«Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche»

«Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut»

«La drogue, c'est comme quand tu close your eyes et que tu traverses la rue»

«C'est la neige, c'est le sapin de Noël, si tu le jettes, tu le ramasses»

«Les cacahuètes c'est doux et salé, fort et tendre, comme une femme. Les cacahuètes c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme»

«L'air tu peux pas le toucher... ça existe et ça existe pas... ça nourrit l'homme sans qu'il ait faim»

«Une vache, ça te bouffe trois hectares, moi, avec trois hectares, je te fais deux mille kilos de riz... avec trois hectares, je te nourris Avignon, tu vois»

«Y'a pas de religions mon frère. On est aware»

Alors? Laquelle est votre préférée?

