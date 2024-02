Pourquoi les Finlandais ont lancé une grève massive

«Beaucoup de ces réductions visent malheureusement les personnes les moins bien rémunérées et les plus modestes», relève Aki Rouhiainen de la PAM. D'autres actions syndicales sont prévues le 6 février.

Le mouvement devrait culminer vendredi et les syndicats estiment que quelque 300 000 travailleurs vont débrayer sur les deux jours dans ce pays de 5,5 millions d'habitants. Les trois principaux syndicats finlandais – des secteurs publics et social (JHL), de l'industrie (SAK) et des services (PAM) appellent à la grève.

Pourquoi «Trump le violeur» échappe au registre des délinquants sexuels

Condamné pour «agressions sexuelles» en mai 2023, puis pour diffamation il y a quelques jours face à E. Jean Carroll, le candidat républicain ne sera pourtant pas fiché. La raison est aussi simple que... très américaine.

Ce registre date des années nonante. Et les citoyens de tous les États peuvent y accéder. Depuis son ordinateur, on trouve facilement la photo récente du délinquant et la description du crime, mais aussi son lieu de travail, son adresse exacte et le modèle précis de la voiture qu'il conduit. Rassurant lorsqu'on veut engager une nounou, accepter un premier rendez-vous ou fouiller le passé d'un voisin un peu louche. D'autant que l'inscription ne s'évapore pas une fois la peine purgée. En 2018, L'Obs rappelait que le registre du «Wisconsin, par exemple, reçoit près de 500 000 visites par mois». Un fichier dans lequel, enfin, le condamné se doit de s'inscrire en personne, rajoutant un boulet à la cheville.