Une voiture-bélier détruit l'intérieur d'une bibliothèque à Grenoble

Pour Elon Musk et Tesla, «les problèmes ne font que commencer»

de Agatha CANTRILL et Rita QIAN

«C'était la panique»: on a visité le premier foyer du Covid en Europe

Mercredi matin, des pompiers étaient encore sur place et des équipes examinaient la structure. La carcasse de la voiture totalement calcinée était visible, encastrée dans les restes de la façade en grande partie détruite. (afp)

Des containers ont été incendiés pour ralentir la progression de la police. L'intérieur de la bibliothèque a été complètement détruit et la toiture endommagée, selon la source policière. Les auteurs de ces violences ne sont pas encore identifiés.

Vers minuit, une voiture a été lancée volontairement vers la bibliothèque Chantal-Maudit, située à la jonction des quartiers Mistral et Eaux-Claires, qui avait été inaugurée le 14 décembre.

Dès 20h00, des équipages de police (Brigades spécialisées de terrain) et des CRS avaient subi des jets de projectiles, sans être atteints. Les jets se sont poursuivis dans la soirée, ainsi que des tirs de mortiers, qui n'ont fait ni blessé ni dégradation.

Cette influenceuse trumpiste clame être la mère du 13e enfant d'Elon Musk

La droite américaine est en émoi depuis qu'Ashley St. Clair, une influenceuse et auteure conservatrice américaine de 26 ans, est sortie du bois pour annoncer la naissance d'un bébé avec l'homme le plus riche et controversé de la planète. Présentation.

Comme tout ce qui touche de près ou loin à Elon Musk, tout est parti d'un tweet. Un tweet forcément inattendu et qui n'a pas manqué de mettre le petit monde MAGA et les conservateurs sens dessus dessous, pour le reste du week-end. Son auteure? Une certaine Ashley St. Clair, personnalité médiatique pro-Trump, qui cumule tout de même la jolie somme de 1,1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux.



Autant dire qu'elle n'y est pas allée par quatre chemins.