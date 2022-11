De gauche ou de droite? «Faire caca» ou «Allah», c'est Macron qui décide

Si vous êtes obsédé par l'idée de «faire caca», vous votez à gauche

Théo Delemazure est de retour. Le jeune homme aux cinq millions de requêtes en un mois, n'a pas dit son dernier mot. Cette fois, il a classé les mots-clés les plus recherchés suivant que vous êtes vous-même de gauche ou de droite. Et on est plié de rire.

Le gauchiste-type est une feignasse syndiquée et fan d'Angèle, qui se roule des joints et ne pense qu'aux vacances. A droite, on serait plutôt obnubilé par Pétain, Allah ou la beauté des femmes et on se pose plein de questions sur l'importance (ou non) de se laver. Vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre des caricatures? Normal, la célèbre intelligence artificielle chargée de donner une couleur politique à tout et à n'importe quoi s'est attelé à une nouvelle analyse rigolote.

Vous vous réveillez d'une sieste d'un mois? On vous en parlait ici: Votre prénom est-il de droite ou de gauche? Ce site a la réponse de Marie-Adèle Copin

Cette fois, Théo Delemazure, le jeune homme derrière ce site aussi chronophage qu'indispensable, a utilisé les cinq millions (!) de requêtes collectées depuis un mois pour lister les mots-clés les plus recherchés. Et ce, suivant que vous êtes vous-même de gauche ou de droite.

La technique?

Mais comment diable sait-il que vous êtes plutôt Zemmour que Rousseau? Théo a utilisé... Emmanuel Macron comme indice politique. Si vous considérez que le président de la République est de gauche, vous êtes de droite. Si vous trouvez qu'il est de droite, vous êtes de gauche. Simple, non?

Les résultats?

Drôles. Littéralement. Surtout lorsqu'on oppose visuellement les obsessions des deux camps. Vous êtes prêts? (On sait que vous n'êtes pas prêts, ne répondez pas.)

Qui a recherché quoi? (Du + au -) Les gens de gauche:

- Alexandre Astier

- Jean-Luc Mélanchon (coquille d'origine)

- Ecole de commerce

- Angèle

- Bébé

- Macron

- Yannick Jadot

- Cfdt (syndicat)

- Le Parti socialiste

- Beurre

- Elsa

- Fourchette

- Intelligence artificielle

- Opéra

- Balkany

- Weed

- Le ps

- Escalade

- L'avion

- Etre riche

- Cinema

- Nagui

- Faire caca

- Frites

- Porte

- Sushi

- Alice

- Vacances

- Degaucheoudedroite

- Yoga

- Celine

- Léa Salamé

- Uber

Les gens de droite:

- Sardine Ruisseau

- Papacito

- Pétain

- Pécresse

- Allah

- Beauté

- Le voile

- Mohammed

- Immigration

- Les blancs

- Les arabes

- Islam

- Se laver

- Les noirs

- L'islam

- Drogue

- Yves Calvi

- Fascisme

- Mussolini

- Adolf Hitler

- BFM TV

- Biden

- L'armée

- Arabe

- Juif

- De Gaulle

- Eric Zemmour

- Mao

- Mohamed

- Les Français

- Tolkien

- Nazisme

- Intelligence



«Faire caca» à gauche, «se laver» à droite. «Intelligence» à droite, «intelligence artificielle» à gauche. Coïncidence? Aucune idée.

Vous avez regardé la TV jeudi soir? Commentaire «T'es une merde, bouffon!»: Hanouna et la Nupes, les tocards du clash de Fred Valet

Reste que, sans aller jusqu'à analyser les analyses, on peut tout même partir du postulat que si les gens de droite sont rarement sortis des recherches politiques, les gauchistes se sont laissés porter par les loisirs plus futiles. Du yoga, aux frites, en passant par l'opéra, la fourchette, le cinéma, le beurre et les bébés.

Enfin, détail qui n'en est pas forcément un: l'obsession peu surprenante de la droite pour l'islam et l'absence totale de recherches religieuses à gauche. (Même si certains diront que les adeptes d'Alexandre Astier sont entrés dans une secte.​

Pour aller plus loin dans les analyses (passionnantes) de Théo Delemazure, cliquez ici.

(fv)